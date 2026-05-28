Brand in Kärntner Fernheizwerk: Mitarbeiter verhinderte Schlimmeres

In einem Fernheizwerk ist heute ein Brand ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen eines Mitarbeiters konnte Schlimmeres verhindert werden.

Zu einem Großalarm kam es heute bei einem Fernheizwerk in Bad Kleinkirchheim. Während laufender Revisionsarbeiten brach an einem Hydraulikaggregat ein Feuer aus. Das rasche Handeln eines Angestellten vor Ort verhinderte Schlimmeres: Der Mitarbeiter reagierte blitzschnell und dämmte die Flammen mit Handfeuerlöschern erfolgreich ein. Die angerückten Einsatzkräfte übernahmen die restlichen Sicherungsmaßnahmen. „Unser Atemschutztrupp übernahm die Nachlöscharbeiten, kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera und machte das Gebäude rauchfrei“, erklärte die Feuerwehr in den sozialen Medien.

Erst vor einer Woche geübt

Die reibungslose Abwicklung des Einsatzes war kein Zufall. Erst in der vergangenen Woche hatten die Einsatzkräfte genau dieses Szenario im Rahmen einer Übung geprobt, was die Koordination vor Ort erheblich erleichterte. Am Einsatz beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, Patergassen, Radenthein und St. Peter/Radenthein sowie die Polizei und das Abschnittsfeuerwehrkommando (AFK).