Viertelfinal-Kracher in Villach: LPSV Kärnten fordert Rekordmeister

Die Kärntner fordern den ASKÖ Diamant Linz. Wenn am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Sporthalle St. Martin in Villach die Schiedsrichterpfeife ertönt, steht die Kampfmannschaft des LPSV Kärnten vor einer großen Reifeprüfung.

Im Viertelfinale des ÖFB Futsal Cups empfangen die Kärntner keinen Geringeren als den ASKÖ Diamant Linz. Bei den letzten vier Pflichtspiel-Begegnungen verließen die Oberösterreicher das Parkett als Sieger. Den Kärntnern war kein einziger Punktgewinn gegen den Kontrahenten vergönnt.

Mannschaft brennt auf den Sieg

Die Kärntner wollen nun die Serie brechen. „Wir werden alles daran setzen, das zu ändern“, heißt es kämpferisch aus dem Umfeld des Vereins. Die Hausherren werden mit einem starken und tief besetzten Kader antreten, um dem Dauerdruck der Linzer physisch und taktisch Paroli bieten zu können. Um gegen eine der spielstärksten Mannschaften des Landes zu bestehen, bedarf es einer fehlerfreien Defensivleistung, maximaler Disziplin im taktischen Verbund und eiskalter Effizienz im Umschaltspiel, heißt es vom Verein weiter. Diamant Linz ist nicht nur der amtierende Rekordmeister der ÖFB Futsal Bundesliga (gleichauf mit Stella Rossa), sondern auch zweifacher Cupsieger.

Viertelfinal-Spiel am kommenden Sonntag

Das ÖFB Futsal Cup Viertelfinale findet am kommenden Sonntag, dem 31. Mai 2026 ab 18 Uhr in der Sporthalle St. Martin statt. Der Verein freut sich auf seine treuen Fans. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei, zusätzlich wartet auf die Kids am Einlass ein gratis Panini-Aufkleber-Pack, solange der Vorrat reicht, teilt der Verein mit.