„Mehr als überraschend“: Kärntner wurde plötzlich zum Millionär

Ein Kärntner (44) ist nun genau um 1.000.135 Euro reicher. Der Gewinn kam für den Mann doch sehr überraschend.

Ein 44-jähriger Kärntner, der lieber anonym bleiben möchte, wurde nun zum Millionär. Er hat bei der internationalen Zahlenlotterie WorldMillions über den Anbieter Lottoland genau 1.000.135 Euro gewonnen. Über einen Abo-Tippschein hat der Mann mit den Zahlen gespielt, die er, laut eigenen Angaben, schon seit Jahren regelmäßig verwendet – dennoch kam der Gewinn „mehr als überraschend“, heißt es in einer Aussendung.

Glückspilz aus Kärnten ist Millionär

Der Kärntner konnte sein Glück kaum fassen. Als er auf sein Spielerkonto blickte und dann auch noch einen Anruf vom Lottoland VIP-Team bekam, war er überzeugt, dass er tatsächlich Millionär geworden war. Er erzielte den Gewinn über einen Abo-Tippschein mit jenen Zahlen, mit denen er seit längerem immer wieder an unterschiedlichen Ziehungen teilnimmt, heißt es weiter.

Neo-Millionär möchte bodenständig bleiben

Doch was hat der Glückspilz aus Kärnten mit dem Gewinn nun vor? Er möchte lieber bodenständig bleiben, wird mitgeteilt. Das Geld wurde von ihm bereits „breit und sicher veranlagt“. Er habe bis auf ein paar Familienaktivitäten keine größeren Investitionen vor und bevorzugt es, das Geld durch kluge Anlage arbeiten zu lassen. Bevor das Geld überwiesen wurde, wurde zuerst alles zwischen dem Gewinner, dem Lottoland VIP-Team und der Hausbank abgestimmt, wird weiters betont. „Für den nächsten großen Gewinn sind daher schon einige Vorarbeiten geleistet“, heißt es vom Gewinner.