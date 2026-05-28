Kärntnern droht dritter Top-Abgang: Flieht WAC-Star in die Heimat?

WAC-Regisseur Dejan Zukic (25) weilt aktuell bei Serbiens U21-Nationalteam. Und laut serbischen Fußballportalen ist klar, dass er nach der Rückkehr nicht wieder für Wolfsberg spielt.

„Laut Informationen von Mozzart Sport hat die Führung von Novi Sad eine Einigung mit dem ehemaligen Kapitän des Vereins, Dejan Zukić, erzielt“, heißt es in einem aktuellen Bericht. Die Quelle war ebenso jene, die im Sommer 2024 zuerst vom Wechsel Zukics nach Kärnten berichtet hatte… Der serbische Nationalspieler (Vertrag in Wolfsberg bis Sommer 2027) stehe ganz oben auf der Transferliste für den Sommer, und die Führung von Vojvodina um Dragoljub Zbiljić arbeite daran, den wohl größten Transfer der Vereinsgeschichte zu realisieren.

Vorzeitige Rückhol-Option?

Macht eine angebliche vorzeitige Rückhol-Option im Kontrakt dies möglich? Weiter heißt es zu den Details: „Laut Mozzart Sport haben sich Vojvodina und der Mittelfeldspieler auf die Details und die Laufzeit des Vertrags geeinigt. Man wartet lediglich noch auf die Rückkehr von Dejan Zukić, um die Verhandlungen abzuschließen. Das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Die zweite, deutlich schwierigere, ist die Einigung über die Ablösesumme mit dem österreichischen WAC.“

Verliert WAC die dritte Top-Säule?

Wegen der lustlosen Fast-Abstieg-Saison hat der schwächelnde Zauberer (noch 18 Scorerpunkte) eine Million Euro an Marktwert eingebüßt. Doch das serbische Portal ist sich sicher, dass der Comeback-Transfer des einstigen Jugendspielers klappt: „Zukić ist auf dem Transfermarkt sehr begehrt. Im letzten Sommer hieß es, er stehe auf der Liste von Lazio Rom, doch in Novi Sad ist man optimistisch. Man geht sogar davon aus, dass Dejan Zukić bis zum 20. Juni einen Vertrag bei seinem Heimatverein unterschreiben wird.“ Mit Zukic und Legende Dusan Tadic, der ebenfalls zurückkehren soll, wolle der Tabellenzweite der Vorsaison Meister Roter Stern Belgrad angreifen. Der WAC würde nach Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) und Alessandro Schöpf (LASK) die dritte Top-Säule verlieren …

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 17:08 Uhr aktualisiert