Ausgebüxt: Pferde landen fast auf Kärntner Autobahn
Nanu? Nahe der Autobahnauffahrt in Velden am Wörthersee war heute tierisch was los. Vier Pferde wollten wohl einen Nachmittagsausflug machen - aber ganz alleine.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Augenzeugen wunderten sich über den doch nicht gerade alltäglichen Anblick – frei herumlaufende Pferde nahe einer Autobahnauffahrt. Mittlerweile ist bekannt, was sich zugetragen hat.
Aus Stall ausgebrochen
Gegenüber 5 Minuten teilt die Polizeiinspektion Velden am Wörthersee mit, dass vier Pferde um kurz nach 15 Uhr aus einem Stall ausgebrochen sind und dann in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs waren. Die Polizei wurde um 15.12 Uhr alarmiert.
Tiere wurden eingefangen und sind wohlauf
Glücklicherweise haben die Pferde bereits selbst kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn umgedreht. Die Polizei und die Besitzerin waren mit vor Ort und konnten die Tiere direkt wieder einfangen. „Sie sind wieder gut zuhause angekommen und wohlauf“, so vonseiten der Beamten. Es ist weder Sach- noch Personenschaden eingetreten. Der Einsatz war bereits um 15.42 Uhr wieder beendet.