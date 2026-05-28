Ausgebüxt: Pferde landen fast auf Kärntner Autobahn

Nanu? Nahe der Autobahnauffahrt in Velden am Wörthersee war heute tierisch was los. Vier Pferde wollten wohl einen Nachmittagsausflug machen - aber ganz alleine.

Heute Nachmittag brachen vier Pferde aus einem Stall in Velden am Wörthersee aus und machten sich auf in Richtung Autobahn.

Heute Nachmittag brachen vier Pferde aus einem Stall in Velden am Wörthersee aus und machten sich auf in Richtung Autobahn.

Augenzeugen wunderten sich über den doch nicht gerade alltäglichen Anblick – frei herumlaufende Pferde nahe einer Autobahnauffahrt. Mittlerweile ist bekannt, was sich zugetragen hat.

Aus Stall ausgebrochen

Gegenüber 5 Minuten teilt die Polizeiinspektion Velden am Wörthersee mit, dass vier Pferde um kurz nach 15 Uhr aus einem Stall ausgebrochen sind und dann in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs waren. Die Polizei wurde um 15.12 Uhr alarmiert.

Tiere wurden eingefangen und sind wohlauf

Glücklicherweise haben die Pferde bereits selbst kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn umgedreht. Die Polizei und die Besitzerin waren mit vor Ort und konnten die Tiere direkt wieder einfangen. „Sie sind wieder gut zuhause angekommen und wohlauf“, so vonseiten der Beamten. Es ist weder Sach- noch Personenschaden eingetreten. Der Einsatz war bereits um 15.42 Uhr wieder beendet.

©Leser | Heute Nachmittag waren plötzlich vier Pferde auf dem Weg zur Autobahn in Velden am Wörthersee.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 17:59 Uhr aktualisiert