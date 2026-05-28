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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt Seerosen am Faaker See.
Der Freitag wird von strahlend schönem Sonnenschein begleitet.
Kärnten
28/05/2026
Wetterprognose

Freitag bringt strahlenden Sonnenschein

Am Freitag dominiert in ganz Kärnten von früh bis spät der Sonnenschein.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)
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„Am Nachmittag können sich über den Bergen zwar ein paar Quellwolken bemerkbar machen, der Tag geht aber durchwegs trocken zu Ende“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 27 bis 30 Grad an – perfekt zum Start in das Wochenende.

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