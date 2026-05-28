/ ©Peter Waldhauser
Freitag bringt strahlenden Sonnenschein
Am Freitag dominiert in ganz Kärnten von früh bis spät der Sonnenschein.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
„Am Nachmittag können sich über den Bergen zwar ein paar Quellwolken bemerkbar machen, der Tag geht aber durchwegs trocken zu Ende“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 27 bis 30 Grad an – perfekt zum Start in das Wochenende.
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