„Holzbaupreis Kärnten 2025“ holt Architekten und Holzbauer vor den Vorhang

Die heute feierlich eröffnete Wanderausstellung „Holzbaupreis Kärnten 2025“ macht die Vielfalt und die Innovationskraft des Holzbaus für die breite Öffentlichkeit erlebbar. Der Holzbaupreis Kärnten 2025, ausgelobt von proHolz Kärnten und dem Architektur Haus Kärnten, holt alle zwei Jahre Spitzenleistungen heimischer Architekten sowie Holzbauer vor den Vorhang.

16 prämierte Projekte

Die 16 prämierten Projekte stehen beispielhaft für die Innovationskraft des Baustoffs Holz, die von sensiblen Revitalisierungen bis hin zu innovativen öffentlichen Begegnungsräumen reichen, heißt es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer Kärnten. Sie alle unterstreichen eindrucksvoll die hohe Kompetenz des Kärntner Holzbaus. Gleichzeitig wird deutlich, welche Bedeutung der heimische Rohstoff für nachhaltiges Bauen hat. „Holz ist in Kärnten regional verfügbar, ermöglicht kurze Transportwege und trägt damit wesentlich zu einem geringeren CO₂-Fußabdruck bei. Holz verbindet Klimaschutz, Wertschöpfung und Baukultur ideal miteinander. Wir zeigen mit dieser Ausstellung eindrucksvoll, wie innovativer Holzbau heute aussieht“, betont Johann Weinberger, Obmann von proHolz Kärnten.

„Holz ist dafür ein Schlüssel“

Gemeindereferentin LR Marika Lagger-Pöllinger betonte bei der Eröffnung, dass die Baukultur der Zukunft klimafit und menschennah sein muss. „Holz ist dafür ein Schlüssel: nachhaltig, nachwachsend, erneuerbar und gut für ein gesundes Raumklima. Der Holzbaupreis Kärnten zeigt, wie Gemeinden mit Innovationskraft, guter Planung und Verantwortung Ortskerne stärken, Grund und Boden sorgsam nutzen und Lebensqualität schaffen. Genau solche Projekte unterstütze ich gerne, weil sie den Menschen unmittelbar nützen und Kärnten zukunftsfit weiterentwickeln.“ Die Ausstellung ist bis 19. Juni 2026 im Foyer des Verwaltungszentrums des Landes Kärnten (Mießtaler Straße 1) zu sehen. Diese ist Montag bis Freitag von acht bis zwölf Uhr öffentlich zugänglich.