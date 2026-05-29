Fotogalerie: Prominentes Spargelessen am Maltschacher See

Otto Markus Hoffmann lud zum Seewirt Spieß am Maltschacher See. Bei Spargel und Kärntner Wein unterhielten sich hochrangige Vertreter aus Politik, Kirche und Kultur. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Zum traditionellen Spargelessen bei sommerlicher Atmosphäre lud der Feldkirchner Pädagoge Otto Markus Hoffmann in den Seewirt Spieß am Maltschacher See, um bei Köstlichkeiten rund um Spargel und Kärntner Wein zu philosophieren. Bei den von Jenny und Matthias Spieß kredenzten Spezialitäten rund um den Kärntner Spargel und Kärntner Wein unterhielt sich Kärntens High Society prächtig. Angeführt wurde die prominente Gästeschar von Landeshauptmann Daniel Fellner, Diözesanbischof Josef Marketz, sowie Superintendentin Andrea Mattioli.

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©Egon Rutter

Zahlreiche Gäste waren anwesend

Unter den weiteren Gästen befanden sich: Superintendent Manfred Sauer mit Gattin Renate, die Bezirkshauptleute Claudia Egger (St. Veit) und Bernhard Turni (Feldkirchen), Justizministerin a. D. Claudia Bandion-Ortner, Landesgerichtspräsident Manfred Herrnhofer, Intendantin und Kulturmanagerin Nadja Kayali (Carinthischer Sommer), Bürgermeister Martin Treffner und seine Kollegin Silvia Häusl-Benz (Pörtschach), Szene-Gastronom Tom Soete („Mr. Kollerwirt“), Nationalrat Stefan Sandrieser, Kammeramtsdirektorin Susanne Laggner-Primosch mit Gatten Edmund sowie Stadtamtsdirektorin Silvia Schwarz mit Gatten Norbert. Direkt aus Japan zum Spargelessen angereist war Alt-Landeshauptmann Peter Kaiser.