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/ ©Feuerwehr Mühldorf im Mölltal
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Mülltonne.
Die Feuerwehren Mühldorf und Kolbnitz standen gemeinsam im Einsatz.
Mühldorf
29/05/2026
Feuerwehreinsatz

Brandeinsatz im Mölltal: Müllcontainer geriet in Brand

In Mühldorf im Mölltal stand ein Müllcontainer in Flammen. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand gemeinsam mit den Kameraden aus Kolbnitz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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In Mühldorf im Mölltal ist es am gestrigen Tag zu einem Brandeinsatz auf dem Gelände der Energie AG gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing dort ein Müllcontainer Feuer, woraufhin die örtlichen Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Reibungslose Zusammenarbeit

Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach dem Einsatz bedankte sich die Feuerwehr Mühldorf öffentlich für die reibungslose Zusammenarbeit: „Danke der Feuerwehr Kolbnitz für die Unterstützung und allen Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehr.“

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