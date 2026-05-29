Brandeinsatz im Mölltal: Müllcontainer geriet in Brand

In Mühldorf im Mölltal stand ein Müllcontainer in Flammen. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand gemeinsam mit den Kameraden aus Kolbnitz.

In Mühldorf im Mölltal ist es am gestrigen Tag zu einem Brandeinsatz auf dem Gelände der Energie AG gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing dort ein Müllcontainer Feuer, woraufhin die örtlichen Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Reibungslose Zusammenarbeit

Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach dem Einsatz bedankte sich die Feuerwehr Mühldorf öffentlich für die reibungslose Zusammenarbeit: „Danke der Feuerwehr Kolbnitz für die Unterstützung und allen Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehr.“