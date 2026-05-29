Gräserpollen-Alarm in Kärnten: Hier droht jetzt die höchste Belastung

Die Gräserpollenbelastung in Kärnten erreicht in den nächsten Tagen ein sehr hohes Niveau. Allergiker sollten Aufenthalte im Freien vor allem ab den Vormittagsstunden nach Möglichkeit einschränken.

In Kärnten sorgt der Gräserpollenflug derzeit für eine starke Belastung. Die im Bundesland weit verbreiteten und hochwüchsigen Wiesengräser wie der Glatthafer, das Knäuelgras, der Bunthafer und das Honiggras sowie die Rispengras- und Schwingel-Arten stehen aktuell am Beginn ihrer Vollblüte.

„Reizschwelle um ein Vielfaches überschritten“

„Diese bedeutet, dass im Verlauf des Prognosezeitraumes eine sehr hohe allergische Belastung durch den Blütenstaub der Gräser entstehen wird. Bereits ab den Morgenstunden kann im Umfeld von Wiesen die Reizschwelle um ein Vielfaches überschritten werden“, erklärt Helmut Zwander, wissenschaftlicher Leiter des Pollenwarndienstes Kärnten, in der Vorhersage. Ab den späteren Vormittagsstunden ist zudem auch innerhalb größerer Siedlungsräume mit einem hohen Gräserpollenflug zu rechnen. Die intensive allergische Belastung durch Gräserpollen hält in der Folge bis in die Abendstunden hinein an. Der niedrigste Pollenflug der Gräser ist hingegen in den sehr frühen Morgenstunden zu verzeichnen. „Personen mit einer Gräserpollen-Allergie sollten in den nächsten Tagen den Aufenthalt im Freien nach Möglichkeit einschränken“, ergänzt der Experte.

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Vormittagsstunden als „Kernzeit“ für Pollen

Ein stark reduzierter Gräserpollenflug zeigt sich hingegen innerhalb von größeren Waldgebieten sowie ab einer Höhenlage von etwa 1500 Metern. Eine zusätzliche Belastung kann sich für Gräserpollen-Allergikerinnen und Allergiker jedoch im Umfeld von Roggenfeldern ergeben. In Mittel- und Ostkärnten befindet sich der Roggen in der Vollblüte und ist in der Lage, besonders im Verlauf der Vormittagsstunden hohe Pollenmengen freizusetzen. Darüber hinaus können auch die Blüte des Sauerampfers und des Spitz-Wegerichs allergische Reaktionen auslösen. Die Pollentypen der beiden Pflanzen treten speziell im direkten Umfeld von Wiesen in hohen Konzentrationen auf. In den subalpinen Regionen Kärntens hat unterdessen die Blüte der Grün-Erle begonnen. Als Folge einer Kreuzreaktion kann sich daraus für Birkenpollen-Allergikerinnen und Allergiker eine allergische Belastung ergeben. „Diese strauchförmig wachsende Erlen-Art ist speziell im Nockgebiet, den Tauern, den Karnischen Alpen sowie auf der Sau- und der Koralpe weit verbreitet“, so Zwander.

Mechanische Reizung der Atemwege

Für eine auffallende gelbe Pollensedimentation sorgt in diesem Jahr ein extrem hohes Stäuben der Fichte und der Wald-Kiefer. In den Kärntner Tal- und Beckenlagen ist die Blüte dieser beiden Nadelholzgewächse zwar bereits beendet, es werden jedoch nach wie vor große Mengen des Fichtenpollens aus den subalpinen Fichtenwäldern in das Klagenfurter Becken eingeweht. Der Blütenstaub der Fichte besitzt zwar keine allergologische Bedeutung, bei hohen Konzentrationen können jedoch mechanische Reizungen der Atemwege und der Augenbindehaut auftreten.

Belastungs-Überblick (28. Mai bis 4. Juni) Hauptauslöser Gräser: Sehr hohe allergische Belastung durch die Vollblüte von Glatthafer, Knäuelgras, Bunthafer, Honiggras sowie Rispengras- und Schwingel-Arten. Der Pollenflug ist ab dem Vormittag bis in die Abendstunden hoch; am geringsten ist er in den sehr frühen Morgenstunden.

Sehr hohe allergische Belastung durch die Vollblüte von Glatthafer, Knäuelgras, Bunthafer, Honiggras sowie Rispengras- und Schwingel-Arten. Der Pollenflug ist ab dem Vormittag bis in die Abendstunden hoch; am geringsten ist er in den sehr frühen Morgenstunden. Rückzugsorte: Größere Waldgebiete und Lagen ab etwa 1500 Höhenmetern bieten einen stark reduzierten Gräserpollenflug.

Zusätzliche Belastungen: Vollblüte von Roggen in Mittel- und Ostkärnten (besonders vormittags hohe Mengen). Sauerampfer und Spitz-Wegerich führen im direkten Umfeld von Wiesen zu hohen Konzentrationen.

Kreuzreaktionen: Blühbeginn der Grün-Erle in subalpinen Regionen (Nockgebiet, Tauern, Karnische Alpen, Sau- und Koralpe) kann bei Birkenpollen-Allergiker:innen Reaktionen hervorrufen.

Gelber Blütenstaub: Einwehungen von Fichtenpollen aus subalpinen Wäldern in das Klagenfurter Becken. Fichte und Wald-Kiefer sind allergologisch unbedeutend, können bei hoher Konzentration aber Augen und Atemwege mechanisch reizen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 08:46 Uhr aktualisiert