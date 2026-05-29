Zwölf Tage „Alarmstufe 4“: So extrem war der Lawinen-Winter in Kärnten wirklich

Der Winter 2025/26 war in Kärnten von einer außergewöhnlich instabilen Schneedecke geprägt. An zwölf Tagen galt die Lawinenwarnstufe 4 („große Lawinengefahr“). Während im Alpenraum 146 Lawinentote verzeichnet wurden – davon 33 in Österreich –, gab es in Kärnten keinen tödlichen Unfall. Vor diesem Hintergrund bringt Landeshauptmann Daniel Fellner den Tätigkeitsbericht des Lawinenwarndienstes in die nächste Regierungssitzung ein.

Lagebericht an 158 aufeinanderfolgenden Tagen

„Der Winter 2025/26 war geprägt von herausfordernden Wetter- und Schneeverhältnissen und entsprechend vielen Lawinenereignissen im gesamten Alpenraum. Gleichzeitig erreichten die Lawineninformationen neue Rekordzugriffszahlen – ein deutliches Zeichen für die hohe Bedeutung des Services“, fasst Fellner, zuständiger Referent für Zivil- und Katastrophenschutz, den Bericht zusammen. „Dieser Winter hat einmal mehr gezeigt, wie schnell sich die Situation im alpinen Gelände zuspitzen kann. Prävention ist hier der entscheidende Faktor, und dazu gehört vor allem auch das Lesen und Beachten des Lawinenberichts.“ Zwischen dem 24. November und dem 1. Mai wurde an 158 aufeinanderfolgenden Tagen ein Lagebericht veröffentlicht. Die Analysen basieren auf Messstationen, Schneedeckenmodellen, Geländebegehungen, Berichten der Lawinenkommissionen und Erkundungsflügen. Zudem besteht eine enge Kooperation mit dem Land Tirol für die hochalpinen Regionen Oberkärntens.

Zurückhaltung im freien Gelände

Trotz vieler spontaner Abgänge an den kritischen Tagen zeigte die Bevölkerung große Zurückhaltung im freien Gelände. „Wir sehen klar: Wer sich informiert, entscheidet sicherer. Die konsequente Nutzung des Lawinenwarndienstes ist ein wichtiger Beitrag zur Eigenverantwortung im Wintersport“, so Fellner. „Unser Ziel ist es, dass jede und jeder den Lawinenbericht selbstverständlich in die Tourenplanung integriert.“ Zuletzt wurden Messstationen, Webcams und die digitale Plattform modernisiert. Der 1955 gegründete Lawinenwarndienst Kärnten sichert das alpine Gelände bereits seit 70 Jahren und ist der zweitälteste Österreichs.