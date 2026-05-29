Streit um WAC-Cupsieg: Warten ehemalige „Wölfe“ noch immer auf ihr Geld?

Beim Wolfsberger AC sorgt die Aufarbeitung des Cupsiegs 2025 aktuell für Unruhe – zumindest bei einigen Ex-Wölfen. Wie aus einem aktuellen Medienbericht der „Kronen Zeitung“ hervorgeht, warten mehrere ehemalige Akteure des Vereins auch mehr als ein Jahr nach dem Triumph noch auf ausstehende Zahlungen. WAC-Präsident Dietmar Riegler bestätigte die Verzögerungen im Kern, knüpfte die Angelegenheit jedoch an klare Bedingungen. Er betonte, dass sämtliche vertraglich fixierten Prämien ausnahmslos und pünktlich überwiesen wurden, da ihm die Einhaltung dieser Vereinbarungen ein persönliches Anliegen sei.

Abgänge von Prämie ausgeschlossen

Bei den noch offenen Beträgen handelt es sich laut Riegler stattdessen um eine reine Zusatzprämie, die er als freiwillige Leistung aus eigenen Stücken ausgelobt habe. Die Verteilung dieser Gelder liege daher ganz in seiner eigenen Entscheidungsgewalt. Spieler, die den Verein inzwischen verlassen haben, seien von dieser Sonderzahlung ausgeschlossen – eine Regelung, die laut dem Klubchef auch für den damaligen Trainer Dietmar Kühbauer gilt, wie er gegenüber dem „ORF“ berichtet. Die Spielergewerkschaft hat sich mittlerweile in den Fall eingeschaltet, um die Ansprüche der ehemaligen Profis zu prüfen.