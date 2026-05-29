Mitten in der Nacht: Kärntner Feuerwehr musste Reh aus Pool retten

Vor kurzem befreite die Feuerwehr Sörg ein in einen Pool gesprungenes Reh. Das Tier wurde schonend gerettet und unverletzt in die Freiheit entlassen.

In der Nacht auf den 27. Mai wurde die Freiwillige Feuerwehr Sörg (Bezirk St. Veit an der Glan) zu einem technischen Einsatz der Alarmstufe T1 gerufen. Ein Reh war in einen Swimmingpool gesprungen und befand sich in einer Lage, aus der es sich eigenständig nicht mehr befreien konnte.

Reh blieb unverletzt

Die Einsatzkräfte führten eine schonende Rettung des Tieres aus dem Wasser durch. Das Reh blieb bei dem Vorfall unverletzt und wurde im Anschluss wieder in die Freiheit entlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 10:57 Uhr aktualisiert