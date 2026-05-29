Höchster Stand seit 2013: Kinderunfälle in Kärnten nehmen drastisch zu

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Kinder ist in Kärnten im Vorjahr drastisch gestiegen. Mit 237 verletzten Kindern verzeichnete das Bundesland ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2024 – der höchste Wert seit 2013. Während die Verkehrsunfälle insgesamt um 3,6 Prozent zunahmen, stiegen die Kinderunfälle mit 24,3 Prozent siebenmal so stark. Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt den dringenden Handlungsbedarf.

VCÖ fordert verstärkte Maßnahmen

„Kinder sind die Schwächsten im Verkehr. Unser Verkehrssystem muss auf Kinder mehr Rücksicht nehmen. Es braucht verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem, insbesondere dort, wo Kinder viel unterwegs sind, also in den Gemeinden und Städten“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Als zentrale Maßnahme nennt die Mobilitätsorganisation mehr Verkehrsberuhigung und flächendeckend Tempo 30 statt 50 in Ortsgebieten, bei einer Vollbremsung steht ein Auto bei Tempo 30 nach elf Metern. Zudem fordert der VCÖ breitere Gehwege, sicherere Straßenübergänge an Bushaltestellen und eine Ausweitung des Halte- und Parkverbots vor Schutzwegen von fünf auf zehn Meter. Größere Fahrzeuge wie SUVs und Lieferwagen verstellen Autofahrern sonst die Sicht auf querende Kinder.

Mehr Radwege und niedrigeres Tempo

Zusätzlich müssen Bedingungen für radfahrende Kinder verbessert werden. „Radfahren ist bei vielen Kindern beliebt. Gerade in einer Zeit, in der über Bewegungsmangel bei Kindern geklagt wird, ist das Radfahren für Kinder eine Chance, auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung zu kommen. Umso wichtiger sind insgesamt mehr Radwege und niedrigeres Tempo im Ortsgebiet“, betont Schenk abschließend.