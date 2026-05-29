Rekord aus 2009 eingestellt: So extrem traf die Trockenheit Osttirol

Die vorläufige Klimabilanz der GeoSphere Austria zeigt für die Monate März bis Mai extreme Abweichungen vom langjährigen Mittel. Osttirol war dabei Teil einer flächendeckenden Trockenperiode. Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria erläutert den Gesamtzusammenhang: „Was hinzukommt: Es war ja bereits der vorangegangene Winter ebenfalls deutlich zu wenig Niederschlag brachte. […] Das führte zu einer deutlichen Verschärfung der vorherrschenden Trockenheit. In manchen Regionen hat es zwar im Mai schon immer wieder geregnet, was die Situation in den oberen Bodenschichten vorerst entschärft hat.“

Historische Werte wurden geknackt

In Osttirol schlug sich diese Entwicklung in einem drastischen Niederschlagsminus von bis zu 65 Prozent im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 nieder. Damit reiht sich die Region um die traditionsreiche Wetterstation Lienz, an der bereits seit 1854 gemessen wird, in die historischen Negativrekorde dieser trockenen Periode ein. Neben dem ausbleibenden Regen sorgte das Frühjahr auch thermisch für extreme Ausschläge. Nach einem wechselhaften Verlauf mit markanten Abkühlungen kletterten die Temperaturen gegen Ende Mai steil nach oben. Am 26. Mai registrierte die Wetterstation in Lienz (Messungen seit 1931) einen neuen Allzeit-Monatsrekord: Mit 33,3 Grad Celsius wurde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2009 um deutliche 1,1 Grad übertroffen.