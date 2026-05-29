31 Grad in Kärnten: Hitze-Wochenende bringt auch Gewitter

Das Wochenende rückt immer näher und in Kärnten soll das gute Wetter wieder genutzt werden. Bis zu 31 Grad werden erwartet. Doch es bleibt nicht lupenrein, am Samstag und Sonntag besteht die Chance auf Gewitter.

Ein herrlicher Vorgeschmack kündigt sich bereits in den Abendstunden an: Der Abend und die Nacht auf Samstag verlaufen gering bewölkt beziehungsweise sternenklar. Die Temperatur geht auf 5 bis 12 Grad zurück.

Kurze Gewitterbereitschaft im Osten

Wer Pläne für das Wochenende schmiedet, darf sich freuen, denn der Samstag hat in Kärnten viel Sonne und sommerlich warmes Wetter zu bieten. Der Vormittag verläuft überwiegend sonnig. Am Nachmittag machen sich einige Quellwolken bemerkbar, meist geht der Tag aber trocken und freundlich zu Ende. „Am Abend steigt im Osten die Gewitterbereitschaft kurzzeitig an“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Zuvor gibt es nach Frühtemperaturen von 6 bis 12 Grad aber noch Höchstwerte, die sommerliche 26 bis 31 Grad erreichen.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Gewitter am Nachmittag

Am Sonntag zeigt sich ein ähnliches Bild. Es scheint in Kärnten vorwiegend die Sonne und es wird sommerlich warm. Restwolken lockern auf. Am Nachmittag entstehen rasch Quellwolken und nachfolgend ein paar Regenschauer und Gewitter. In Schauernähe frischt vorübergehend starker Wind auf. Die Frühtemperaturen betragen 10 bis 15 Grad, während die Nachmittagswerte noch einmal 26 bis 30 Grad erreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert