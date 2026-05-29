Feldkirchen: Kärntner Florianis bei Vollbrand im Einsatz

Mehrere 5-Minuten-Leser wandten sich an die Redaktion mit den Worten: "Brand in Feldkirchen". Derzeit stehen mehrere Feuerwehren im Einsatz.

In Feldkirchen steigen derzeit dichte Rauchwolken auf. Dass es am heutigen Freitagnachmittag zu einem Brandgeschehen gekommen ist, teilten mehrere Leser der Redaktion mit. Wir haben nachgefragt.

Einsatz läuft

„Zwei laute Knaller hat es auch gemacht“, erzählt eine Leserin. Wie es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen gegenüber 5 Minuten heißt, gibt es aktuell einen Vollbrand. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, darunter mehrere Feuerwehren des Bezirks. Es soll sich ersten Informationen zufolge um einen Brand einer Lagerhalle handeln.

Elf Feuerwehren vor Ort

Die Florianis versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Auch Feuerwehren aus anderen Bezirken wurden alarmiert, derzeit sollen rund elf Feuerwehren vor Ort sein. Wie es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten heißt, stand auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Bereich rund um den Brand wurde abgeriegelt. Nähere Details folgen.

Gasflaschen im Gebäude

Verletzte soll es zum jetzigen Zeitpunkt keine geben. Wie Bezirksfeuerwehrkommandandant von Feldkirchen, Werner Puggl, zur „Kleinen Zeitung“ sagte: „Wir haben nur ein Problem, laut dem Besitzer befinden sich drei Gasflaschen im Gebäude. Das könnte gefährlich werden.“ Demnach ist die Polizei vor Ort, auch die Cobra wurde angefordert. Es gilt nun diesbezüglich eine mögliche Gefahr zu beseitigen.

©Klagenfurt_Elite/KK | Aktuell läuft in Feldkirchen ein Feuerwehreinsatz. ©Klagenfurt_Elite/KK | Ein Gebäude steht in Vollbrand. ©Leser | Die Florianis versuchen aktuell den Flammen Herr zu werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 16:55 Uhr aktualisiert