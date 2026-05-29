Feldkirchen: Kärntner Florianis bei Vollbrand im Einsatz
Mehrere 5-Minuten-Leser wandten sich an die Redaktion mit den Worten: "Brand in Feldkirchen". Derzeit stehen mehrere Feuerwehren im Einsatz.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
In Feldkirchen steigen derzeit dichte Rauchwolken auf. Dass es am heutigen Freitagnachmittag zu einem Brandgeschehen gekommen ist, teilten mehrere Leser der Redaktion mit. Wir haben nachgefragt.
Einsatz läuft
„Zwei laute Knaller hat es auch gemacht“, erzählt eine Leserin. Wie es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen gegenüber 5 Minuten heißt, gibt es aktuell einen Vollbrand. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, darunter mehrere Feuerwehren des Bezirks. Es soll sich ersten Informationen zufolge um einen Brand einer Lagerhalle handeln.
Elf Feuerwehren vor Ort
Die Florianis versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Auch Feuerwehren aus anderen Bezirken wurden alarmiert, derzeit sollen rund elf Feuerwehren vor Ort sein. Wie es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten heißt, stand auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Bereich rund um den Brand wurde abgeriegelt. Nähere Details folgen.
Gasflaschen im Gebäude
Verletzte soll es zum jetzigen Zeitpunkt keine geben. Wie Bezirksfeuerwehrkommandandant von Feldkirchen, Werner Puggl, zur „Kleinen Zeitung“ sagte: „Wir haben nur ein Problem, laut dem Besitzer befinden sich drei Gasflaschen im Gebäude. Das könnte gefährlich werden.“ Demnach ist die Polizei vor Ort, auch die Cobra wurde angefordert. Es gilt nun diesbezüglich eine mögliche Gefahr zu beseitigen.