Weg mit Flugabgabe: Kärnten fordert Entlastung für Flughäfen

Die Wirtschaftsreferenten der Bundesländer fordern die gänzliche Abschaffung der Flugabgabe. Auf der Landeswirtschaftsreferentenkonferenz in Salzburg wurde heute, Freitag, ein einstimmiger Beschluss zur Abschaffung der Abgabe für österreichische Regionalflughäfen gefasst. Auf Initiative von Kärnten fordern die Bundesländer damit die Bundesregierung konkret zum Handeln auf. Laut Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig werden gerade die Regionalflughäfen durch die Abgabe von 12 Euro pro abfliegendem Passagier massiv belastet. Während rund um Österreich die Flugabgabe gestrichen wird, hält das Land weiter daran fest und verliert dadurch Verbindungen, Gäste und wichtige Wertschöpfung für den heimischen Standort.

Negative Folgen für Wirtschaft und Tourismus

„Unsere Flughäfen brauchen dringend Entlastung und dürfen im internationalen Wettbewerb um Konnektivität, Standortqualität und Gäste nicht länger durch eine einseitige nationale Belastung benachteiligt werden“, erklärt Schuschnig. Besonders die fünf heimischen Regionalflughäfen, darunter auch der Flughafen Klagenfurt, seien eine unverzichtbare Mobilitäts- und Wirtschaftsdrehscheibe für ihre jeweilige Region und bilden das Rückgrat der regionalen Wirtschaft, der Industrie und des Tourismus. Da Fluglinien sensibel auf hohe Standortkosten reagieren und ihre Kapazitäten in günstigere Regionen verlagern, sieht der Wirtschaftslandesrat Gefahren für die Konnektivität. Schuschnig führt aus: „Damit werden auch die für die Regionalflughäfen essenziellen Hubverbindungen unter Druck gesetzt. Das wiederum hat negative Folgen für den gesamten österreichischen Wirtschafts- und Tourismusstandort.“

Abschaffung mit doppeltem Effekt

Mit dem beschlossenen Antrag wird die Bundesregierung, insbesondere der Verkehrsminister sowie der Finanzminister, konkret dazu aufgefordert, die Abschaffung der Flugabgabe umzusetzen. Schuschnig verweist in diesem Zusammenhang auf einen doppelten Effekt: Eine Abschaffung würde nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Flughäfen stärken, sondern über zusätzliches Passagier- und Tourismusaufkommen auch fiskalische Effekte auslösen, welche die entfallenden Abgabeneinnahmen um ein Vielfaches übersteigen. Schuschnig stellt abschließend klar: „Die Flugabgabe darf nicht weiter zu einer Benachteiligung der eigenen Standortqualität führen. Als Bundesländer werden wir daher weiterhin vehement für eine Abschaffung dieser Belastung eintreten.“