Lavanttal: Reifenplatzer auf der A2 sorgt für Überschlag und Sperre

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag auf der Südautobahn (A2) im Lavanttal. Wegen eines plötzlichen Reifenschadens verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen.

Gegen 12:18 Uhr war eine 45-jährige Wienerin auf der A2 in Richtung Bundeshauptstadt unterwegs. Auf der Höhe von St. Andrä im Lavanttal kam es an ihrem Fahrzeug zu einem plötzlichen Defekt am Reifen. Der Wagen geriet daraufhin außer Kontrolle, schleuderte gegen die angrenzende Böschung und überschlug sich. Das Wrack wurde schließlich zurück auf die Autobahn katapultiert, wo es auf dem ersten Fahrstreifen schwer beschädigt zum Stillstand kam.

Fahrerin konnte sich selbst befreien

Trotz Verletzungen unbestimmten Grades gelang es der Frau, sich eigenständig aus dem zerstörten Auto zu retten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie in das Landeskrankenhaus Wolfsberg transportiert. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die A2 in Fahrtrichtung Wien zwischen 12:32 Uhr und 12:51 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Wolfsberg waren die Freiwilligen Feuerwehren St. Andrä, Wolfsberg und Griffen mit insgesamt 40 Kräften vor Ort im Einsatz.