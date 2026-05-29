Neue NKD-Filiale in Wolfsberg eröffnet

In der Klagenfurter Straße 41 – in den ehemaligen Räumlichkeiten von Tedi, direkt neben Deichmann – hat am gestrigen Donnerstag, dem 28. Mai 2026, eine neue Filiale des Textil- und Haushaltsdiskonters NKD eröffnet. Auf einer Verkaufsfläche von 448 Quadratmetern erwartet die Kunden ein umfangreiches Sortiment mit rund 26.000 Artikeln.

Zweite NKD-Filiale in Wolfsberg

„Das Angebot reicht von Damen- und Herrenbekleidung über Unterwäsche und Nachtwäsche bis hin zu Dekoartikeln sowie Haushalts- und Alltagsgegenständen – alles zu attraktiven Diskontpreisen“, teilt die Stadtgemeinde weiter mit. Damit ist NKD nun bereits zum zweiten Mal in Wolfsberg vertreten: Erst im September des vergangenen Jahres wurde die bestehende Filiale am Bahnhofsplatz nach einer Erweiterung wiedereröffnet und deutlich vergrößert.

„Es ist schön zu sehen …“

„Geleitet wird die neue Filiale von Karin Satz, die zuvor viele Jahre in der NKD-Filiale in St. Andrä tätig war und nun ihre Erfahrung in Wolfsberg einbringt. Gemeinsam mit ihrem Team – Melanie Bister, Maria Gritsch-Loibnegger und Brigita Edelsbrunner – sorgt sie für kompetente Beratung und ein angenehmes Einkaufserlebnis“, so die Gemeinde weiter. Ebenfalls bei der Eröffnung anwesend waren Gebietsverkaufsleiterin Sanea Halupa sowie Vertriebsleiter Roman Teufl. Seitens der Stadtgemeinde gratulierte Vizebürgermeister Jürgen Jöbstl zur erfolgreichen Eröffnung: „Diese Neueröffnung ist klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Wolfsberg. Es ist schön zu sehen, wie sich dieser Standort wieder mit Leben füllt und ein attraktives Angebot für die Bevölkerung entsteht.“ Den kirchlichen Segen für die neuen Geschäftsräumlichkeiten spendete Stadtpfarrer Christoph Kranicki.