Zwei Kilo Cannabis und Totschläger im Gepäck: Zoll stoppt Reisenden

Justizanstalt statt Alicante: Ein 59-Jähriger Österreicher wollte eigentlich nach Spanien reisen, doch hatte er Verbotenes im Gepäck. Der Zoll kontrollierte ihn, dann wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Am Klagenfurter Flughafen wurde ein Österreicher festgenommen, da er Cannabis und einen Totschläger im Gepäck hatte.

Am Klagenfurter Flughafen wurde ein Österreicher festgenommen, da er Cannabis und einen Totschläger im Gepäck hatte.

Am heutigen Freitag um fünf Uhr früh führten Zollbeamte eine Kontrolle eines in Rumänien zugelassenen Reisebusses am Flughafenparkplatz in Klagenfurt durch. Bei der Intensivkontrolle fanden sie im Reisegepäck eines 59-jährigen Österreichers zwei Kilogramm Cannabiskraut sowie einen Totschläger.

Wollte Cannabis verkaufen

Zuständigkeitshalber wurden Beamte des Landeskriminalamtes und des SPK Klagenfurt verständigt. Diese übernahmen die Amtshandlung und führten eine Befragung des Tatverdächtigen durch. Im Zuge dessen stellten sie fest, dass dieser im Bereich Hunnenbrunn – S 37 – in den Reisebus zugestiegen war und nach Alicante/Spanien reisen wollte um dort das Cannabiskraut zu verkaufen. „Über die Herkunft des Suchtmittels schwieg sich der Mann aus“, heißt es weiter.

Festnahme

Der 59-Jährige wurde festgenommen und das Cannabiskraut und der Totschläger sichergestellt. Nach seiner Einvernahme wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 20:23 Uhr aktualisiert