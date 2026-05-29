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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine weiße Seerose.
Am Samstag wird es in Kärnten sommerlich warm mit bis zu 31 Grad.
Kärnten
29/05/2026
Wetterprognose

Kärnten: Samstag bringt bis zu 31 Grad

Der Samstag hat in Kärnten viel Sonne und sommerlich warmes Wetter zu bieten.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)
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„Der Vormittag verläuft überwiegend sonnig. Am Nachmittag machen sich einige Quellwolken bemerkbar, meist geht der Tag aber trocken und freundlich zu Ende. Am Abend steigt im Osten die Gewitterbereitschaft kurzzeitig an“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Frühtemperaturen 6 bis 12 Grad, Höchstwerte sommerliche 26 bis 31 Grad.

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