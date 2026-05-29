/ ©Günther Mallweger
Kärnten: Samstag bringt bis zu 31 Grad
Der Samstag hat in Kärnten viel Sonne und sommerlich warmes Wetter zu bieten.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
„Der Vormittag verläuft überwiegend sonnig. Am Nachmittag machen sich einige Quellwolken bemerkbar, meist geht der Tag aber trocken und freundlich zu Ende. Am Abend steigt im Osten die Gewitterbereitschaft kurzzeitig an“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Frühtemperaturen 6 bis 12 Grad, Höchstwerte sommerliche 26 bis 31 Grad.
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