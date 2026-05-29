Kärnten: Samstag bringt bis zu 31 Grad

Der Samstag hat in Kärnten viel Sonne und sommerlich warmes Wetter zu bieten.

Am Samstag wird es in Kärnten sommerlich warm mit bis zu 31 Grad.

Am Samstag wird es in Kärnten sommerlich warm mit bis zu 31 Grad.

„Der Vormittag verläuft überwiegend sonnig. Am Nachmittag machen sich einige Quellwolken bemerkbar, meist geht der Tag aber trocken und freundlich zu Ende. Am Abend steigt im Osten die Gewitterbereitschaft kurzzeitig an“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Frühtemperaturen 6 bis 12 Grad, Höchstwerte sommerliche 26 bis 31 Grad.