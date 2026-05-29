2.000 Läufer beim Klagenfurter Altstadtlauf 2026

In der Landeshauptstadt tummelten sich am Donnerstag rund 2.000 Teilnehmer. Es stand alles im Zeichen von Sport und Bewegung.

Es gab Kinder-, Schüler-, und Erwachsenenbewerbe. Erstmalig war der Lauf bereits einen Tag vorher komplett ausgebucht, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Dieser wird von „Klagenfurt Sport“ mit Unterstützung der Abteilung Straßenbau und Verkehr veranstaltet.

Sportlicher Höhepunkt

Der Altstadtlauf ist einer der großen sportlichen Höhepunkte der Landeshauptstadt, heißt es weiter. Nicht nur ambitionierte Sportler, sondern auch Familien, Kinder und Hobbysportler zählen zu den begeisterten Teilnehmern. Die Laufstrecke führte mitten durch die malerische Innenstadt mit ihrer charmanten österreichisch-italienischen Architektur. Einzigartig machte den Lauf vor allem die motivierende Stimmung durch die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Laufstrecke, wird weiter mitgeteilt.

Altstadtlauf sorgte für Begeisterung

„Viele sportbegeisterte Menschen, eine großartige Stimmung entlang der Strecke und zahlreiche Starterinnen und Starter haben unsere Innenstadt gestern beim Klagenfurter Altstadtlauf in eine echte Sportkulisse verwandelt. Besonders gefreut hat mich, dass auch so viele Kinder und Jugendliche bei den Nachwuchsbewerben mit Begeisterung dabei waren. Genau solche Veranstaltungen zeigen, wie viel Freude Bewegung, Gemeinschaft und Sport in unsere Stadt bringen“, so Bürgermeister Christian Scheider. „Der Altstadtlauf hat gestern eindrucksvoll gezeigt, wie sportbegeistert Klagenfurt ist. Die Veranstaltung war ausgebucht, die Stimmung großartig und unsere Innenstadt wurde einmal mehr zur Bühne für Bewegung und Gemeinschaft. Mein Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Vereinen und den Sponsoren – gemeinsam haben wir ein echtes Highlight geschaffen“, so Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar.

Das sind die Sieger 2,5 km Gehen – Damen

Gabriele Schwarz/TUS Feldbach/17:37 min

Gabriele Schwarz/TUS Feldbach/17:37 min 2,5 km Gehen – Herren

Franz Kropik/SVS-Leichtathletik/14:10 min

Franz Kropik/SVS-Leichtathletik/14:10 min 5 km – Damen

Kathrin Ritter/HSV Triathlon Kärnten/18:22 min

Kathrin Ritter/HSV Triathlon Kärnten/18:22 min 5 km – Herren

Jonas Hauser/HSV Triathlon Kärnten/15:51 min

Jonas Hauser/HSV Triathlon Kärnten/15:51 min 10 km – Damen

Chiara Marita Szolderits/OMNi-BiOTiC Powerteam/40:51 min

Chiara Marita Szolderits/OMNi-BiOTiC Powerteam/40:51 min 10 km – Herren

Mohammed Chamchame/KLC-Klagenfurter Leichtathletik Club/34:16 min Alle Ergebnisse findest du auch auf der Website.

Fast 600 Nachwuchssportler dabei

Bei den Kinderläufen bzw. beim Schülerlauf starteten fast 600 Nachwuchssportler. Beim Hauptlauf mit Start um 19.30 Uhr waren 1.400 Läufer am Start, teilt die Stadt weiter mit. „Ein großer Dank gilt den Sponsoren wie unter anderen den Stadtwerken Klagenfurt, Intersport Pilz Klagenfurt und der UNIQA Versicherung. Ohne deren Unterstützung hätte der Klagenfurter Altstadtlauf 2026 nicht stattfinden können. Tatkräftige Unterstützung kam auch von der Klagenfurter Sportvereinen HSV Triathlon Kärnten und dem American Football Team ‚Carinthian Lions‘. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten die Einsatzkräfte der Polizei und des Roten Kreuzes“, so vonseiten der Stadt abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 20:45 Uhr aktualisiert