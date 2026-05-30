Falstaff-Voting: Das sind die beliebtesten Eissalons in Kärnten

Das Genussmagazin Falstaff hat die beliebtesten Eissalons des Jahres 2026 gekürt. In fünf Bundesländern siegten die Vorjahresgewinner. Für Kärnten liegt das vollständige Ranking der Top 10 vor.

Mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit hat das Genussmagazin Falstaff seine jährliche Publikumsabstimmung über die beliebtesten Eissalons des Landes abgeschlossen. Die Erhebung basiert auf einem zweistufigen Verfahren: Zunächst reichte die Community des Magazins Tausende Vorschläge ein, aus denen die am häufigsten genannten Betriebe ermittelt wurden. In einem anschließenden Online-Voting stimmten die Nutzer über die endgültigen Platzierungen ab, wobei Kriterien wie die Eisqualität, die Servicefreundlichkeit und das Ambiente eine Rolle spielten. In der Mehrheit der österreichischen Bundesländer – konkret in fünf Regionen – konnten sich die Gewinner des Vorjahres erneut an der Spitze behaupten und ihren Titel verteidigen. Das Publikum bleibt etablierten Betrieben somit weitgehend treu.

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Sieg geht nach Klagenfurt

Für Kärnten liegt ebenso das vollständige Ranking der zehn am besten bewerteten Betriebe vor. Angeführt wird die Liste von der „Zia Emma Gelateria Artigianale“ in Klagenfurt am Wörthersee. Gioseppe Geraca, Geschäftsführer der Eisdiele hat auch die letzten beiden Jahre das Voting gewonnen. Gefolgt wird der Sieger vom ebenfalls in der Landeshauptstadt ansässigen „Morle Eissalon“. Den dritten Platz auf dem Podium sichert sich „Die Eislisl“ in Pörtschach. Wir haben die Top 10 zusammengefasst.

Die Top 10 Eissalons in Kärnten 2026