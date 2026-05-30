Fotogalerie: Ganz Kärnten feierte beim Frühlingsfest in Feldkirchen

Das Frühlingsfest in Feldkirchen wurde zum Highlight für das ganze Bundesland: Vertreter aus ganz Kärnten feierten für den guten Zweck. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Das Frühlingsfest verlief in bester Stimmung und wurde zum gelungenen Treffpunkt für Jung und Alt. Nach der Heiligen Messe mit Dechant Erich Aichholzer trat der A-Capella Chor Feldkirchen auf.

Die besten Bilder im Überblick

©Egon Rutter

Dutzende Gäste anwesend

Beim Live-Frühschoppen spielte die Stadtkapelle Feldkirchen, die Kaiser, die jungen Wernberger, die Hauskapelle Avsenik, und es sang Silvio Samoni. Durch die große Unterstützung der Besucher konnte zugleich ein wertvoller Beitrag für die Kärntner Krebshilfe gesammelt werden. In der Menge gesichtet: Unternehmer Martin Ramusch, Chefredakteur Hannes Mösslacher, Sängerknabe Richi di Bernado, Unternehmer Adi Lerchbaumer und Sänger Marcus Wutte.