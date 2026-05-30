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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Veranstaltung in Kärnten.
Beim Live-Frühschoppen feierten Gäste und prominente Vertreter aus ganz Kärnten in bester Stimmung.
Feldkirchen
30/05/2026
Bilderserie

Fotogalerie: Ganz Kärnten feierte beim Frühlingsfest in Feldkirchen

Das Frühlingsfest in Feldkirchen wurde zum Highlight für das ganze Bundesland: Vertreter aus ganz Kärnten feierten für den guten Zweck. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Das Frühlingsfest verlief in bester Stimmung und wurde zum gelungenen Treffpunkt für Jung und Alt. Nach der Heiligen Messe mit Dechant Erich Aichholzer trat der A-Capella Chor Feldkirchen auf.

Die besten Bilder im Überblick

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Veranstaltung in Kärnten.
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Dutzende Gäste anwesend

Beim Live-Frühschoppen spielte die Stadtkapelle Feldkirchen, die Kaiser, die jungen Wernberger, die Hauskapelle Avsenik, und es sang Silvio Samoni. Durch die große Unterstützung der Besucher konnte zugleich ein wertvoller Beitrag für die Kärntner Krebshilfe gesammelt werden. In der Menge gesichtet: Unternehmer Martin Ramusch, Chefredakteur Hannes Mösslacher, Sängerknabe Richi di Bernado, Unternehmer Adi Lerchbaumer und Sänger Marcus Wutte.

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