Beinahe-Absturz in den Wald: Kärntner Feuerwehr musste Fahrzeug sichern

Am Freitagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Moosburg zu einem Einsatz in Goritschitzen gerufen. Das Alarmstichwort lautete „Fahrzeug bergen unter 3,5t“. Vor Ort sicherte die Feuerwehr das verunfallte Auto ab und leitete die Bergungsmaßnahmen ein.

Lenker blieb unverletzt

„Der PKW wurde von uns gesichert. Zusammen mit einem Abschleppunternehmen wurde der PKW dann geborgen. Der Lenker blieb unverletzt“, erklärt die Feuerwehr in den sozialen medien. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg waren auch die Löschgruppe Kreggab der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg sowie die Polizei Kärnten an dem Einsatz beteiligt.