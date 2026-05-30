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/ ©Freiwillige Feuerwehr Moosburg in Ktn.
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Einsatzkräfte der Feuerwehr Moosburg sichern das verunfallte Fahrzeug.
Moosburg
30/05/2026
Feuerwehreinsatz

Beinahe-Absturz in den Wald: Kärntner Feuerwehr musste Fahrzeug sichern

Die Freiwillige Feuerwehr Moosburg barg am Freitag einen PKW in Goritschitzen. Der Lenker blieb unverletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Am Freitagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Moosburg zu einem Einsatz in Goritschitzen gerufen. Das Alarmstichwort lautete „Fahrzeug bergen unter 3,5t“. Vor Ort sicherte die Feuerwehr das verunfallte Auto ab und leitete die Bergungsmaßnahmen ein.

Lenker blieb unverletzt

„Der PKW wurde von uns gesichert. Zusammen mit einem Abschleppunternehmen wurde der PKW dann geborgen. Der Lenker blieb unverletzt“, erklärt die Feuerwehr in den sozialen medien. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg waren auch die Löschgruppe Kreggab der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg sowie die Polizei Kärnten an dem Einsatz beteiligt.

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