Sisi-Musical feierte ausverkaufte Premiere am Ossiacher See

Das war fast zu erwarten: Jede Vorstellung des komödiantischen Musical „Sisi, Nah am Wasser“ von Frank Piotraschke war im Vorjahr ausverkauft. Heuer gab es für die Liebhaber das Sisi Universums mit einer Wiederaufnahme einen Nachschlag, natürlich war schon die Premiere am 28. Mai schon wieder ausverkauft.

Romantischer Abend am Ossiacher See

Der ganz besondere Spielort: Ein fahrendes Schiff am Ossiacher See. Klar, dass da der Wettergott sein schönstes Kleider angezogen hatte, am spiegelglatten Wasser glitt das Schiff in einen romantischen Abend hinein. An Bord parodierten, sangen und tanzten sich drei Darsteller durch die unzähligen Rollen des SISI-Universums. Die berühmte Elisabeth von Österreich. Eine Schönheit mit Starrsinn und Fernweh, aber auch mit schlechten Angewohnheiten und seltsamen Hobbies. Sisi war nicht nur auf der Flucht vor dem Hofzeremoniell, sondern auch vor ihrem Ehemann und sich selbst. Sie kämpfte gegen Tränen, Depression und ihren Diätwahn. Kein Wunder, dass sie nie so recht in das Korsett ihrer Rolle passte. Kaiserin ist wirklich kein Traumjob mit Zukunft. Aber Kaiserin Sisi war sehr komisch, umso mehr noch mit ihrem Kaiser „Franzl“.

©zVg Clemens Luderer

„Es ist einfach zum Brüllen“

„Eine gelungene freche Neudichtung von Frank Piotraschke“, freute sich Produktionsleiter Clemens Luderer. Frank Piotraschke meint zum Stück, in dem er eine der drei Hautprollen spielt: “Mit diesem Sisical sind auch die letzten drängenden Fragen zu Sisi allumfassend geklärt, würde ich sagen. Jetzt wissen wir endlich wirklich alles.” Sisi Isabella Weger ergänzt: “Wie fast jedes Mädchen, wollte ich schon immer eine Prinzessin spielen. Jetzt darf ich sogar die Kaiserin von Österreich mimen! Und das in einer lustigen, gesungenen und getanzten Uraufführung. Doch trotz allem Spaß, erfährt man auch viel Neues und überraschend Wahres über die Kaiserin.” Michael Kuglitsch wiederum meint: “Die größte Kunst bei diesem herrlichen Stück liegt nicht darin, das Publikum zum Lachen zu verführen, sondern darin, als Spielender die eigene Contenance nicht zu verlieren – es ist einfach zum Brüllen. Vom Publikum, darunter das Team der Gerlitzen Bergbahnen Manuel Kapeller-Hopfgartner und Markus Ramsbacher (leiten auch die Schifffahrt) sowie Glock Presselady Claudia Wohlfahrt gab es dafür Standing Ovations.