Große Rauchsäule in Völkermarkt: Brand auf Recycling-Lagerplatz gelöscht

Samstagfrüh ist auf dem Gelände einer Recycling-Firma in Völkermarkt ein Feuer ausgebrochen. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die dichte, schwarze Rauchsäule war am Morgen kilometerweit zu sehen und sorgte für Aufsehen in Völkermarkt. Der Brandherd lag im Freien auf einem Lagerplatz für Plastikflaschen. Da keine Gebäude direkt betroffen waren, konnten die Einsatzkräfte die Flammen schnell und gezielt bekämpfen.

Aufwendige Nachlöscharbeiten mit Spezialgerät

Auch wenn das Hauptfeuer rasch gelöscht war, steht den Einsatzkräften noch Arbeit bevor. Die größte Herausforderung ist das Nachlöschen des dicht gepressten Materials, wie aus Medienberichten hervorgeht. Um auch die letzten Glutnester im Inneren der Plastikberge zu ersticken, muss der Haufen komplett auseinandergezogen werden. Wie lange diese Arbeiten noch andauern werden, ist derzeit unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2026 um 10:40 Uhr aktualisiert