Historisch: Kärnten erlebte drittwärmsten Frühling seit 175 Jahren

Das Frühjahr 2026 wird in Kärnten und Osttirol als eine Periode extremer meteorologischer Kontraste in die Geschichte eingehen, das steht bereits jetzt fest. Die Monate März, April und Mai waren durch eine gravierende Trockenheit geprägt, gefolgt von radikalen Wetterumschwüngen: Auf spätwinterliche Kälte Mitte Mai folgte eine hochsommerliche Hitzewelle rund um das Pfingstwochenende. „Was sich in den letzten Monaten bereits abgezeichnet hatte, ist nun Gewissheit: Die Trockenheit hat nicht nur an einzelnen Stationen, sondern im kompletten Flächenmittel von Kärnten und Osttirol einen Tiefstwert erreicht“, erklärt Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter.

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Wasserknappheit in vielen Gemeinden

Mit einem flächendeckenden Niederschlagsdefizit von über 50 Prozent im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt verzeichnete die Region das trockenste Frühjahr seit Beginn der lückenlosen Wetteraufzeichnungen. Besonders drastisch stellte sich die Situation in Osttirol und im westlichen Oberkärnten dar, wo rund 60 Prozent des notwendigen Regens ausblieben. Spitzenreiter beim Defizit war die Messstation Lienz mit einem Minus von 67 Prozent. „Die Auswirkungen dieser ausbleibenden Niederschläge sind mittlerweile im Alltag der Menschen angekommen: Die sinkenden Grundwasserspiegel führen zu einer akuten Wasserknappheit, weshalb bereits zahlreiche Gemeinden in Kärnten und Osttirol ihre Bevölkerung dringend zum Wassersparen (wir haben mehrmals berichtet) – aufrufen mussten“, erklärt Kaufmann.

Schnee im Mai

Neben der Ressourcenknappheit verschärfte die fortlaufende Austrocknung der Böden die Situation in den Wäldern massiv. Dies führte zu einer seit Jahrzehnten nicht mehr erlebten Brandgefahr und einer auffälligen Häufung von Flur- und Waldbränden im gesamten Frühjahr, wovon insbesondere das Lesachtal durch einen verheerenden Großbrand betroffen war. Auch der aktuelle Monat war stark von diesem Niederschlagsmangel geprägt. Dabei präsentierte sich der Mai als Monat der extremen Gegensätze. Zur Monatsmitte verursachte polare Höhenluft in Verbindung mit Isothermie einen markanten Kälteeinbruch, der regional für Allzeit-Kälterekorde sorgte und Schneefälle bis tief in die Täler von Kärnten und Osttirol brachte.

©Tauernwetter Ein Blick auf die Höchstwerte.

Frühling 2026 „nur“ auf dem dritten Platz

Der Wintereinbruch wurde jedoch rasch von einer massiven Hitzewelle zu Pfingsten abgelöst. In Osttirol registrierte die Station Lienz am 26. Mai mit 33,3 °C einen neuen historischen Allzeitrekord für den Wonnemonat. In Kärnten folgten Ferlach mit 33,0 °C, Dellach im Drautal mit 32,9 °C sowie Feldkirchen und St. Andrä im Lavanttal mit jeweils 32,5 °C am selben Tag. Während Feldkirchen den dortigen absoluten Rekord nur knapp verfehlte, war die Hitzewelle im gesamten Flächenmittel aller Stationen die größte und weitreichendste, die Kärnten je in einem Mai erlebt hat, wie Tauernwetter ergänzt. In der historischen Gesamtbilanz seit dem Jahr 1851 belegt der Frühling 2026 trotz der späten Rekordhitze „nur“ den dritten Platz der wärmsten Frühlingshalbjahre. Dass es nicht für die Spitze reichte, ist dem massiven Kälteeinbruch im Mai geschuldet, der die Statistik dämpfte. Dadurch bilanzierte der Mai im Vergleich zum ohnehin warmen neueren Klimamittel (1991–2020) letztlich nur leicht zu mild. „Dennoch fehlten dem Frühling 2026 nur wenige Zehntelgrad, um die Plätze 1 und 2 zu erreichen“, so Kaufmann abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2026 um 11:18 Uhr aktualisiert