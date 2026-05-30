Holzbaupreis Kärnten: Diese sieben Gemeindeprojekte „bauen“ Kärntens Zukunft

Im Foyer des Verwaltungszentrums der Kärntner Landesregierung ist aktuell die Wanderausstellung „Holzbaupreis Kärnten 2025“ zu sehen. Die präsentierten Holzbauprojekte verdeutlichen anschaulich, wie Bauqualität, ein verantwortungsvoller Umgang mit Grund und Boden sowie regionale Wertschöpfung mit einer klimafitten Gemeindeentwicklung zusammenwirken. Die Exponate können noch bis zum 19. Juni besichtigt werden.

Lebensqualität schaffen

„Baukultur der Zukunft muss klimafit und menschennah sein. Holz ist dafür ein Schlüssel: nachhaltig, nachwachsend, erneuerbar und gut für ein gesundes Raumklima. Der Holzbaupreis Kärnten zeigt, wie Gemeinden mit Innovationskraft, guter Planung und Verantwortung Ortskerne stärken, Grund und Boden sorgsam nutzen und Lebensqualität schaffen. Genau solche Projekte unterstütze ich gerne, weil sie den Menschen unmittelbar nützen und Kärnten zukunftsfit weiterentwickeln“, betonte Gemeindereferentin LRin Marika Lagger-Pöllinger bei der Eröffnung. Die renommierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre von proHolz Kärnten und dem Architektur Haus Kärnten ausgelobt, um Spitzenleistungen heimischer Architekten und Holzbauer zu würdigen. Unter den insgesamt 16 prämierten Projekten des Jahres 2025 sind die Kommunen diesmal besonders stark vertreten: Sieben kommunale Bauvorhaben wurden im Rahmen der Baukulturförderung des Landes unterstützt oder fachlich begleitet.

Präsentierte kommunale Bauwerke

Der Holzbaupreis ging an das Projekt „Zadruga 2.0 – Neue Ortsmitte, Ludmannsdorf“, während der „Wirt zu St. Peter“ in Rangersdorf mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wurde. Weitere prämierte Gemeindeprojekte sind der Umbau und die Revitalisierung des Kulturhauses Feistritz im Rosental, die WALDARENA Velden, die Freizeitanlage am Badesee Greifenburg, der Umbau des Mehrzweckhauses mit Neubau der Feuerwehr in Albeck/Sirnitz sowie die Sanierung des Mehrzweckgebäudes in Kleblach-Lind. Die Schau macht zudem deutlich, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Planern, der Wirtschaft und den Fachabteilungen des Landes das Fundament für das Gelingen solcher Vorhaben bildet. Die landesseitige Baukulturförderung unterstützt die Kommunen dabei, qualitative Kriterien von der ersten Projektentwicklung über Wettbewerbe bis zur Umsetzung konsequent mitzudenken.