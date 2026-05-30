Große Trauer: Lienz nimmt Abschied von ehemaligem Vizebürgermeister

Die Stadt Lienz trauert um eine prägende Persönlichkeit: Der ehemalige Vizebürgermeister und Unternehmer Günther Lamprecht ist am 26. Mai verstorben. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, erlernte der 1941 geborene Lienzer das Malerhandwerk im elterlichen Betrieb und kam als selbstständiger Malermeister in viele Winkel Osttirols. Neben seiner beruflichen Tätigkeit, für die er auch die Julius-Raab-Ehrenmedaille erhielt, engagierte er sich stark als Funktionär und bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Auch in der Politik tätig

Zudem prägte Lamprecht die Stadtpolitik über Jahrzehnte entscheidend mit: Im Jahr 1980 zog er in den Gemeinderat ein, stieg 1986 in den Stadtrat auf und lenkte die Geschicke von Lienz bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2004 mit 63 Jahren als Vizebürgermeister. Als Anerkennung für seine großen Verdienste wurde ihm im Jahr 2014 der Ehrenring der Stadt Lienz verliehen. Die Beisetzung findet bereits am 3. Juni statt.