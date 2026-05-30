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Symbolfoto von 5min.at: Millstätter See im Sommer
Die Einsatztaucher der ÖWR Döbriach wurden diese Woche zu einem besonderen Einsatz am Millstätter See gerufen.
Millstätter See
30/05/2026
Heraufgetaucht

Ungewöhnlicher Einsatz am Millstätter See endet erfolgreich

Normalerweise retten sie Menschen aus der Seenot, doch diese Woche suchten die Taucher der Wasserrettung Döbriach am Millstätter See nach etwas deutlich Kleinerem.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Am Millstätter See wurde die ÖWR Döbriach diese Woche zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Die Einsatzstelle wurde kontaktiert, weil jemandem ein Malheur passiert war: Ein Schlüsselbund ist in den Tiefen des Sees versunken. Doch die Person hatte Glück im Unglück: „Da die Position genau bekannt gegeben werden konnte, war es für unsere Taucher nach nur kurzer Unterwasserzeit möglich, den Gegenstand zu orten und wieder an die Oberfläche zu bringen“, schildert die ÖWR Döbriach in den sozialen Medien. „Man kann verlieren … aber passiert dies am Millstätter See, gibt es zumindest eine Chance, dass die Einsatztaucher der Wasserrettung helfen können“, so das Resümee der Wasserrettung.

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