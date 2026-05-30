Ungewöhnlicher Einsatz am Millstätter See endet erfolgreich

Am Millstätter See wurde die ÖWR Döbriach diese Woche zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Die Einsatzstelle wurde kontaktiert, weil jemandem ein Malheur passiert war: Ein Schlüsselbund ist in den Tiefen des Sees versunken. Doch die Person hatte Glück im Unglück: „Da die Position genau bekannt gegeben werden konnte, war es für unsere Taucher nach nur kurzer Unterwasserzeit möglich, den Gegenstand zu orten und wieder an die Oberfläche zu bringen“, schildert die ÖWR Döbriach in den sozialen Medien. „Man kann verlieren … aber passiert dies am Millstätter See, gibt es zumindest eine Chance, dass die Einsatztaucher der Wasserrettung helfen können“, so das Resümee der Wasserrettung.