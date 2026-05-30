Brand bei Recycling-Anlage: 120 Florianis kämpften gegen die Flammen

Eine weithin sichtbare Rauchsäule hat am Samstag in der Früh einen Großeinsatz der Feuerwehren in Völkermarkt ausgelöst. Im Industriegebiet war ein Holzstapel in Brand geraten. Insgesamt standen rund 120 Florianis im Einsatz.

Ein Brand bei einer Recycling-Anlage im Industriegebiet Völkermarkt – wir haben berichtet – forderte am Samstag (30. Mai) in der Früh sieben Feuerwehren. Nun gab die Feuerwehr Völkermarkt nähere Details zu dem Einsatz bekannt. Der Alarm ging kurz vor 6.52 Uhr bei den Feuerwehren Völkermarkt und Haimburg ein. Ursprünglich wurde der Brand eines Holzstapels gemeldet. Bereits auf der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte jedoch eine massive Rauchentwicklung, die Rauchsäule war weithin sichtbar. „Aufgrund der Lage wurde umgehend Sirenenalarm für die Feuerwehr Völkermarkt ausgelöst“, schildern die Florianis.

©Feuerwehr Völkermarkt Bei einer Recycling-Anlage im Völkermarkter Industriegebiet sorgte ein Holzstapelbrand am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehren.

Wasserwerfer im Einsatz

Nach der ersten Lageerkundung vor Ort ließ Einsatzleiter Benjamin Hanschitz zusätzliche Unterstützung anfordern. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen zunächst mit Wasserwerfern. Dadurch gelang es, die Ausbreitung des Brandes rasch einzudämmen und die starke Rauchentwicklung zu reduzieren. „Durch die gezielte Zugabe von Schaummittel konnte dem Brandgut zusätzlich Wärme entzogen und eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt weiter. So gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Glutnester erstickt

Ein Kranfahrzeug eines privaten Unternehmens half dabei, den Holzstapel umzuschichten, um den Feuerwehrleuten den Zugang zu den Glutnestern im Inneren zu erleichtern. „Das Brandgut wurde umgelagert, wodurch ein gezieltes Ablöschen sämtlicher Glutnester möglich war. Abschließend wurde das gesamte Material mit Schaummittel bedeckt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. So konnten die Feuerwehrleute auch die Glutnester im Inneren erreichen und ablöschen.

©Feuerwehr Völkermarkt Mit viel Schaummittel entzogen die Florianis dem Feuer die Wärme. ©Feuerwehr Völkermarkt Auch Wasserwerfer kamen bei dem Brand in Völkermarkt zum Einsatz.

Einsatz dauerte vier Stunden

Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet. Gegen 10.45 Uhr konnten die Feuerwehren wieder einrücken. Neben den Feuerwehren aus Völkermarkt und Haimburg standen auch die Feuerwehren aus St. Peter am Wallersberg, St. Stefan ob Haimburg, Tainach, Griffen und Enzelsdorf im Einsatz – mit insgesamt 120 Personen.