Nächtlicher Crash in St. Veit – schon wieder auf dieser Kreuzung

Am Freitag krachte es kurz vor 23 Uhr in St. Veit an der Glan. „Zum wiederholten Mal kam es bei der Kreuzung Klagenfurter Straße mit der Lastenstraße zu einem Zusammenprall von zwei Fahrzeugen“, berichten die „Fire Veiter“, die Freiwillige Feuerwehr der Stadt St. Veit. Zum Glück forderte der Unfall keine Verletzten. Die Feuerwehr band die ausgelaufenen Betriebsmittel und entfernte die Fahrzeugteile von der Straße. „Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von einem privaten Abschleppunternehmen abgeschleppt“, so die Feuerwehr abschließend. Immer wieder kommt es im Kreuzungsbereich Klagenfurter Straße/Lastenstraße zu Unfällen. Im August des Vorjahres wurde etwa bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad das Motorrad in zwei Teile gerissen. Der Vorfall landete sogar vor Gericht.