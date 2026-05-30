LKW gegen Motorrad: Geisterfahrer-Unfall forderte zwei Schwerverletzte

Auf der A2 im Bereich des Knotens Villach ist es am frühen Nachmittag des 30. Mai 2026 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw-Lenker soll dabei als Geisterfahrer unterwegs gewesen sein.

Der 60-Jährige wurde schwer verletzt ins LKH Villach gebracht. Seine Gattin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Der 60-Jährige wurde schwer verletzt ins LKH Villach gebracht. Seine Gattin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Am 30. Mai 2026 hat sich gegen 13.55 Uhr im Bereich des Knotens Villach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem Lkw und einem Motorrad, bei der zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Geisterfahrer verursacht Crash auf A2

Ein 56-jähriger Schweizer war mit seinem Lkw von der A11 Karawankenautobahn kommend im Knoten Villach in Richtung Wien unterwegs. Am Ende der Verbindungsspur nutzte er laut Polizei nicht den vorgesehenen Beschleunigungsstreifen auf die A2, sondern bog irrtümlich nach links ab und fuhr als Geisterfahrer auf die sogenannte Spur 700 auf. Zur selben Zeit war ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach mit seiner Gattin als Sozius auf der A10 in Richtung Knoten Villach unterwegs. Im Bereich der Spur 700 fuhr er in Richtung Wien weiter, als ihm der entgegenkommende Lkw auf dem zweiten Fahrstreifen als Geisterfahrer entgegenkam. Es kam daraufhin zur Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Zwei Schwerverletzte nach Kollision

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Motorradfahrer und seine Ehefrau vom Fahrzeug geschleudert und kamen im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt ins LKH Villach gebracht. Seine Gattin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Großeinsatz auf der Autobahn

Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren, darunter die HFW Villach und die FF Vassach, sowie das Rote Kreuz, die ASFINAG und die Polizeiinspektion Villach. Insgesamt waren mehrere Dutzend Einsatzkräfte vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Verletzten zu versorgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2026 um 19:09 Uhr aktualisiert