Frontalcrash im Rosental: Motorradfahrer schwer verletzt

Am 30. Mai war ein 39 Jahre alter Mann aus Klagenfurt mit dem Motorrad auf der Rosental Bundesstraße (B 85) unterwegs. Er fuhr von Gallizien in Richtung Freibach. Zur gleichen Zeit fuhr eine 29-jährige Klagenfurterin mit dem Auto auf der B 85 in Richtung Gallizien. Und dann passierte es: „Im Bereich des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Abtei bog sie auf die Gemeindestraße in Richtung Rüsthaus ab und prallte dabei frontal gegen das Motorrad des 39-Jährigen“, schildert die Polizei.

Motorradfahrer schwer verletzt

Für den Motorradfahrer ging der Unfall böse aus: Laut Angaben der Polizei wurde er schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen. Die Autofahrerin und ihre 37 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. „An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden“, so die Polizei abschließend.