Mann wendet Motorrad – und erleidet mehrere Knochenbrüche

Im Bezirk Feldkirchen ging ein Wendemanöver für einen 56-Jährigen am Samstag nicht gut aus. Er erlitt mehrere Knochenbrüche.

Am Samstag, den 30. Mai, war ein Motorradfahrer aus Saudi Arabien auf der Hochrindlstraße in Kärnten unterwegs. Als er gegen 16 Uhr sein Motorrad im Bereich Neualbeck (Bezirk Feldkirchen) wenden wollte, passierte es: Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei informiert, erlitt er mehrere Knochenbrüche und wurde vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt geflogen.