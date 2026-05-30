Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen notarzthubschrauber und ein pannendreieck.
Mit dem Hubschrauber wurde der verletzte Mann ins UKH Klagenfurt geflogen.
Feldkirchen
30/05/2026
Unfall

Mann wendet Motorrad – und erleidet mehrere Knochenbrüche

Im Bezirk Feldkirchen ging ein Wendemanöver für einen 56-Jährigen am Samstag nicht gut aus. Er erlitt mehrere Knochenbrüche.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am Samstag, den 30. Mai, war ein Motorradfahrer aus Saudi Arabien auf der Hochrindlstraße in Kärnten unterwegs. Als er gegen 16 Uhr sein Motorrad im Bereich Neualbeck (Bezirk Feldkirchen) wenden wollte, passierte es: Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei informiert, erlitt er mehrere Knochenbrüche und wurde vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt geflogen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: