Sonne, Gewitter, Sturmböen: Kärnten erwartet wechselhafter Sonntag

Der Sonntag beginnt in Kärnten vielerorts freundlich. Nach dem Auflösen letzter Restwolken scheint zunächst verbreitet die Sonne, und die Temperaturen steigen rasch an. Bereits am Vormittag wird es sommerlich warm. Allzu lange bleibt das stabile Wetter allerdings nicht bestehen. Schon im Laufe des Vormittags bilden sich laut Prognosen von GeoSphere Austria über den Bergen zunehmend Quellwolken, die in weiterer Folge für einige Regenschauer und Gewitter sorgen. Vorsicht ist besonders in Gewitternähe geboten: Dort sind kurzzeitig auch Sturmböen möglich. Die Temperaturen starten mit 10 bis 15 Grad in den Tag und klettern am Nachmittag auf 26 bis 30 Grad. Damit bleibt es trotz der aufziehenden Gewitter sommerlich heiß.