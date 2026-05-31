„Auf ein Minimum reduzieren“: Kärntner Gemeinde schlägt Wasser-Alarm

In St. Leonhard im Lavanttal ist das Trinkwasser knapp. Weil der Verbrauch trotz Warnungen zu hoch bleibt, drohen nun drastische Maßnahmen. Die Gemeinde fordert ein sofortiges Umdenken.

Bürgermeister Dieter Dohr fordert die Bevölkerung auf, den Wasserverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren, um die Versorgung zu sichern.

Bürgermeister Dieter Dohr fordert die Bevölkerung auf, den Wasserverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren, um die Versorgung zu sichern.

Die Situation in der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal spitzt sich zu. Trotz bereits ergangener Aufrufe zum Wassersparen verzeichnet die Gemeinde weiterhin einen viel zu hohen Verbrauch. Ein aktuelles Gemeindeschreiben macht deutlich, dass die sichere Versorgung mit Trinkwasser zunehmend gefährdet ist.

Erneuter Appell

„Wir appellieren daher nochmals mit Nachdruck an alle Bürgerinnen und Bürger, den Wasserverbrauch sofort und konsequent auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren“, erklärt Bürgermeister Dieter Dohr. Falls diese Maßnahme keine sofortige Wirkung zeigt, drohen der Gemeinde noch drastischere Schritte, da weitere Einschränkungen geprüft werden müssen. Die Gemeinde bittet daher dringend um die Mithilfe und das Verständnis der gesamten Bevölkerung.

Ab sofort verboten bzw. zu vermeiden: Das Bewässern von Gärten, Rasenflächen und Grünanlagen.

Das Befüllen oder Nachfüllen von Pools.

Das Waschen von Fahrzeugen.

Jeglicher unnötige Wasserverbrauch.