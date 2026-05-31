67 Prozent: Kärnten überholt beim Fahrrad-Besitz den Österreich-Schnitt

Laut Daten der Statistik Austria besitzen in Kärnten 67 Prozent der Haushalte zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Damit gibt es in Kärnten rund 180.000 Fahrrad-Haushalte, worauf die Mobilitätsorganisation VCÖ aufmerksam macht. Das Fahrrad stellt ein ideales Verkehrsmittel für kürzere Distanzen dar, da Radfahren gesund, kostengünstig und umweltfreundlich ist. Beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich werden auch Projekte gesucht, die es der Bevölkerung erleichtern, das Fahrrad häufiger als Verkehrsmittel nutzen zu können. Mit diesem Anteil an Fahrrad-Haushalten erweist sich Kärnten als ein Fahrrad-Land, dessen Wert sogar über dem österreichischen Durchschnitt (63 Prozent) liegt.

Vier von zehn Fahrten unter fünf Kilometer lang

Das Potenzial für mehr Radverkehr ist in Kärnten groß, da rund vier von zehn Autofahrten kürzer als fünf Kilometer sind. „Selbstverständlich können nicht alle diese Wege aufs Rad verlagert werden, aber ein Teil davon. Umso wichtiger ist es, dass Gemeinden, Regionen und auch Unternehmen Maßnahmen setzen, die es der Bevölkerung einfacher machen, mit dem Rad mobil zu sein“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Projekte, die genau das machen, sind beim VCÖ-Mobilitätspreis in der Kategorie „Bewegungsaktive Mobilität“ gesucht. „Besonders Unternehmen können viel dazu beitragen, aktive und nachhaltigere Mobilität im Alltag praktisch zugänglich zu machen. Dienstrad-Leasing erleichtert Beschäftigten den Zugang zu hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes und verbindet Mobilität, Gesundheit und Arbeitgeberattraktivität. Deshalb ist es uns ein Anliegen, praxisnahe Ansätze für bewegungsaktive Mobilität sichtbarer zu machen. Wir freuen uns daher sehr, den VCÖ-Mobilitätspreis dieses Jahr bereits zum zweiten Mal zu unterstützen“, sagt Helmut Schleich, Managing Director von bikeleasing.at.

Zahlen im Detail

Auffallend ist auch, dass österreichweit der Anteil der Fahrrad-Haushalte in kleinen Gemeinden höher ist als in Städten. In Gemeinden unter 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben 69 Prozent der Haushalte zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. In Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl von 2.500 bis 5.000 Personen und von 5.000 bis 20.000 Personen sind es jeweils 67 Prozent der Haushalte, in den Städten ohne Wien 65 Prozent und in Wien 52 Prozent. Gleichzeitig wird das Fahrrad in Städten als Verkehrsmittel jedoch häufiger genutzt als in den Regionen. „Auch in den Regionen ist das Potenzial für mehr Radverkehr groß, umso mehr als viele bereits ein Elektrofahrrad haben. E-Bikes erleichtern es, Steigungen ohne Schweißperlen zu bewältigen und ermöglichen es, längere Distanzen zu fahren als mit einem herkömmlichen Fahrrad. Eine zentrale Voraussetzung, damit die Bevölkerung mehr Wege kostengünstig mit dem Rad fahren kann, ist eine gute und sichere Rad-Infrastruktur“, stellt Schenk abschließend fest.