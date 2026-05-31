„Souvenir“: Kärntner Pop-Rock-Duo veröffentlicht neuen Sommerhit

Das Kärntner Pop-Rock-Duo ISTZUSTAND liefert mit „Souvenir“ einen neuen Soundtrack für den Sommer. Der neue Song versprüht pure Leichtigkeit, Reiselust und jede Menge gute Stimmung.

Das Kärntner Pop-Rock-Duo „ISTZUSTAND“ bringt mit seiner neuen Single frischen Wind in die warme Jahreszeit. Mario und Marion, die Köpfe hinter dem Projekt, stehen für handgemachte Musik mit tiefgründigen deutschen Texten. Ihr neuester Streich nennt sich „Souvenir“ und präsentiert sich als echter Sommersong voller Leichtigkeit und guter Stimmung.

Musikalisches Reisetagebuch

Musikalisch bewegt sich das Duo gewohnt stilsicher zwischen Deutsch-Pop und Rock, setzt diesmal aber ganz auf ein Gefühl von Aufbruch und sonnige Energie. Der Track soll die Atmosphäre von warmen Abenden, offenen Straßen und spontanen Reisen transportieren. Inhaltlich entfaltet sich ein musikalisches Reisetagebuch zwischen Wien, Paris, Berlin, Rovinj, Turin und dem Rosental. Es geht um diesen einen Menschen, den man überallhin mitnehmen möchte. Die zentrale Idee des Songs wird in der Zeile „Ja du bist mein Souvenir, ich trag dich mit mir mit“ auf den Punkt gebracht, denn manche Erinnerungen bleiben eben nicht im Koffer, sondern im Herzen.

Losfahren, egal wohin

„ISTZUSTAND“ verbindet eingängige Melodien mit gewohnter emotionaler Direktheit: „Ein Song für Menschen, die losfahren wollen, egal wohin. Hauptsache, das Gefühl stimmt“, erklärt das Duo abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 08:36 Uhr aktualisiert