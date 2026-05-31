Fotogalerie: Frühlingsfest in Glanhofen begeisterte ganz Kärnten

Gemeinschaft, gute Zwecke und tolles Wetter: Das Frühlingsfest in Glanhofen begeisterte mit Musikstars und einem spannenden Sicherheitstag ganz Kärnten. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Das Frühlingsfest in Glanhofen stand ganz im Zeichen der Gemeinschaft und des guten Zwecks. Die Besucher kamen bei herrlichem Frühlingswetter zusammen und genossen einen stimmungsvollen Tag mit bester Unterhaltung, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten.

Die besten Bilder zur Veranstaltung

©Egon Rutter

Einsatzkräfte mit besonderer Show

Ein besonderer Höhepunkt war der Sicherheitstag, bei dem Feuerwehr, Rettung, Polizei und weitere Einsatzorganisationen eindrucksvoll ihre Arbeit präsentierten. Es gab spannende Einblicke in die verschiedensten Einsatzbereiche sowie Vorführungen von Hundestaffeln und Hubschrauberlandungen. Mit dabei waren die Moderatoren Gunter Motz und Simon Niederbichler, Jazz–Gitti, Marco Ventre, Waterloo, Udo Wenders, Melanie Payer, Nora Lisa und viele mehr.