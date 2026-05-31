Gewitter und Sturmböen: Karte zeigt, wo es in Kärnten krachen kann

Nach dem gewittrigen Samstag in Salzburg, der Steiermark und dem Norden des Landes erfasst die Unwetterfront am heutigen Tag ganz Österreich. Auch in Kärnten muss man im Tagesverlauf mit teils heftigen Gewittern rechnen.

Regenschauer und Gewitter, die kurzzeitig auch Sturmböen bringen können sind möglich.

Regenschauer und Gewitter, die kurzzeitig auch Sturmböen bringen können sind möglich.

Bis zum Mittag dominiert im Bundesland noch häufig der Sonnenschein, auch wenn von Beginn an ein paar dünne Wolkenfelder am Himmel zu sehen sind. Im Laufe des Tages bilden sich ausgehend von den Bergen zunehmend Quellwolken. „Am Nachmittag entwickeln sich daraus einige Regenschauer und Gewitter, die kurzzeitig auch Sturmböen bringen können“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.

„Gelb“ und „Orange“ spaltet Kärnten

Wie heftig es die einzelnen Regionen treffen kann, zeigt ein Blick auf die Wetterkarte von „Skywarn Austria“. Diese zieht wortwörtlich einen Strich durch Kärnten: Während der Westen in der Warnstufe Gelb liegt, färbt sich die Karte ab Villach in Orange ein – die Warnzone zieht sich über den gesamten Osten des Landes.

Die Warnstufen im Überblick Warnstufe Gelb: Hier wird es häufig gewittrig, jedoch ist die Unwettergefahr eine Spur geringer. Dennoch können Starkregen, Hagel bis 2 cm und Sturmböen bis 80 km/h auftreten.

Hier wird es häufig gewittrig, jedoch ist die Unwettergefahr eine Spur geringer. Dennoch können Starkregen, Hagel bis 2 cm und Sturmböen bis 80 km/h auftreten. Warnstufe Orange: Starkregen (besonders in Gebieten, die mehrmals getroffen werden), Hagel (1 bis 4 cm) und Sturmböen (60-100 km/h)

Kaltfront bringt weitere Schauer am Montag

In den Abendstunden können weitere Regenschauer und Gewitter über Kärnten ziehen, wobei der Wind immer wieder kräftig auffrischen kann. Erst in der Nacht beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Lange hält die Pause jedoch nicht an: Bereits in den Morgenstunden auf Montag ziehen mit einer Kaltfront erneut teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen gehen dabei auf 15 bis 12 Grad zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 10:17 Uhr aktualisiert