Nach Absturz im Steilhang: Wanderin (76) klammerte sich an Baum fest

Eine alpine Notlage im Gemeindegebiet von Tristach (Osttirol) forderte am Samstagvormittag den Einsatz von Rettungskräften. Eine Wanderin stürzte in steilem Gelände ab, konnte jedoch gerettet werden.

Die 76-jährige Wanderin konnte sich bis zum Eintreffen der Retter an einem Baum festklammern.

Die 76-jährige Wanderin konnte sich bis zum Eintreffen der Retter an einem Baum festklammern.

Die 76-jährige Österreicherin war im Bereich Riesenboden am Tristacher See (Gemeinde Tristach, Osttirol) unterwegs, als sie plötzlich über ein steiles Waldstück abkam. Ihr gelang es, sich an einem Baum festzuhalten und so einen tieferen Sturz vorerst abzufangen. Eine aufmerksam gewordene Zeugin eilte zur Hilfe, sicherte die Frau vor einem weiteren Abrutschen und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte, wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet.

Bergung per Tau

Die Erstversorgung der Verunglückten übernahm die Bergrettung Lienz. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die 76-Jährige schließlich von einem Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen werden. Sie zog sich bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.