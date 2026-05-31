Der Kanzler will es wissen

Österreich darf also mit dem Bundeskanzler reden. Eine an und für sich gute, wenn auch selbstverständliche Sache, die man aber auch grenzenlos verhunzen kann. Dieser Tage wird vom Bundeskanzleramt dafür der Beweis erbracht. Das Gegenteil von gut ist ja bekanntlich gut gemeint. Dieses Zitat wird häufig Karl Kraus, Kurt Tucholsky oder Bertolt Brecht zugeschrieben. Lauter Legenden, denen man das Zitat für diesen Fall durchaus entwenden darf. Bundeskanzler Christian Stocker startet also in eine Sommertour durch Österreich und will in allen Bundesländern mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Löblich, sehr löblich! Aber das gibt es einen klitzekleinen Haken.

Persönliches Gespräch mit Haken

Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Bundeskanzler reden möchten, müssen sich im Vorfeld anmelden. Dazu gibt es einen Fragebogen auf der Homepage des Bundeskanzleramtes, den man auszufüllen hat. Und was da alles abgefragt wird. Name, Geburtsdatum, akademischer Grad, Wohnadresse, Bildungsabschluss, berufliche Situation, die Zahl der Kinder im Haushalt, die Email-Adresse etc. Genau dieses et cetera ist aber das Problem. Man muss, um möglicherweise mit dem Bundeskanzler ins Gespräch zu kommen, auch angeben, wo man sich politisch einordnet. Von ganz links über die Mitte bis ganz rechts – mit Abstufungen dazwischen – hat man Zutreffendes anzukreuzen. Überdies muss man angeben, ob man eine politische Funktion innehat. Herr Bundeskanzler Christian Stocker, geht’s ihrem Stab beziehungsweise ihren Beratern noch halbwegs gut? Wer bitte kommt auf die Idee, die politische Einstellung eines Bürgers als Bedingung für ein Gespräch mit ihnen abzufragen?

Wenige werden zum Zug kommen

Natürlich ist schon klar, weshalb das passiert. Es wird eine Vielzahl von Bewerbungen geben, aber nur einige wenige werden zum Zug kommen. Die politische Einstellung hat man dann aber von allen Bewerbern, inklusive Namen, Wohnadresse und was weiß ich noch alles, aber es kommt noch viel dicker. In den (vermutlich selten gelesenen) Datenschutzbestimmungen ist angeführt: „Gegebenenfalls kann die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten für die Teilnahme an […] der Veranstaltungsreihe „Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker“ erforderlich werden. Hierzu zählen gegebenenfalls: Geburtsort, Foto, amtlicher Lichtbildausweis, Ausweis- bzw. Passnummer, Allergien, Diäten, Lebensmittelunverträglichkeiten, Informationen zur Barrierefreiheit, etc. Und letztlich: „Die oben genannten personenbezogenen Daten zum Zweck Ihrer Einladungen werden im Zuge der Organisation und zur Gewährleistung Ihrer eigenen Sicherheit, an die zuständigen Sicherheitsbehörden weitergeleitet und sicherheitspolizeiliche Registerabfragen durchgeführt.“

Änderung ist gefragt

„Das Gegenteil von gut ist gut gemeint“, hieß es am Anfang. Selten hat es ein passenderes Beispiel für das Zutreffen dieses Sprichwortes gegeben. Ich will meine politische Einstellung, meine Allergien und Diäten nicht bekanntgeben müssen, um mit dem Bundeskanzler ins Gespräch kommen zu dürfen. Ändern sie das, Herr Bundeskanzler, dann bewerbe ich mich vielleicht auch für ein Gespräch. Anderenfalls hätte ich eine Allergie gegen ein solches.