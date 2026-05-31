Nächtlicher Alarm in St. Veit: Bewohner nahmen Piepen und Geruch wahr

Ein Rauchmelder riss mehrere Bewohner der Lastenstraße um 1:15 Uhr aus dem Schlaf. Ursache waren angebrannte Speisen, die Feuerwehr wurde sofort alarmiert.

In den heutigen frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr St. Veit an der Glan um 1:15 Uhr von der Landesalarm- und Warnzentrale alarmiert. Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Lastenstraße hatten das Signal eines Heimrauchmelders wahrgenommen und zudem Brandgeruch im Stiegenhaus festgestellt, woraufhin sie die Einsatzkräfte verständigten.

Angebrannte Speisen als Ursache

Am Einsatzort fanden die Feuerwehrleute zunächst eine verschlossene Wohnung vor. Noch während die Vorbereitungen für den Einsatz der Drehleiter liefen, öffnete der Bewohner die Tür zur betroffenen Wohnung. Bei der anschließenden Nachschau stellte sich heraus, dass angebrannte Speisen auf dem Herd den Alarm ausgelöst hatten. Die Feuerwehr konnte den Einsatz daher nach wenigen Minuten wieder beenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 11:08 Uhr aktualisiert