Kärnten: Sechs Biker an nur einem Tag schwer verunglückt

Das warme Frühlingswetter lockte zahlreiche Motorradfahrer auf Kärntens Straßen. An nur einem Samstag kam es zu einer Unfallserie, bei der sechs Personen schwer verletzt wurden.

Das warme Wetter sorgt auf den Kärntner Straßen für regen Motorradverkehr, was jedoch eine Reihe schwerer Unfälle nach sich zog. An nur einem Samstag wurden insgesamt sechs Personen schwer verletzt. Die Vorfälle ereigneten sich über den ganzen Tag verteilt – wir haben berichtet.

Geisterfahrer und Stau

Am späten Nachmittag gegen 16 Uhr verunglückte ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Saudi-Arabien in Neualbeck. Beim Wenden seiner Maschine kam er zu Sturz, erlitt mehrere Knochenbrüche und musste vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH geflogen werden. Bereits um die Mittagszeit hatte sich das Unfallgeschehen im Raum Villach konzentriert. Am Knoten Villach prallte ein 60-jähriger Motorradlenker, der gemeinsam mit seiner Ehefrau unterwegs war, gegen einen Geisterfahrer. Beide Ehepartner erlitten dabei schwere Verletzungen. Fast zeitgleich, kurz vor 12 Uhr, kam es in Villach zu einer Kollision zwischen einem 56-jährigen Motorradfahrer und einem 64-jährigen Mopedlenker, bei der ebenfalls beide Beteiligte schwere Verletzungen davontrugen.

Rettungshubschrauber wurde angefordert

Der erste schwere Unfall des Tages ereignete sich allerdings schon am frühen Morgen gegen 8:40 Uhr im Rosental. Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Klagenfurt war auf der Rosental Bundesstraße (B85) in Richtung Freibach unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 29-jährige Klagenfurterin mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Als sie im Bereich des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Abtei auf eine Gemeindestraße abbiegen wollte, kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Motorrad. Der schwer verletzte Biker wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt gebracht.