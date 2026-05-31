Faustgroßer Hagel: Bilder aus Norditalien kursieren durch das Internet

Die Unwettersaison in Österreich hat dieses Jahr besonders früh und heftig begonnen. In vielen Regionen – wie auch in Kärnten – gab es bereits dunkle Wolken, Sturm, starken Regen und Hagel. Ein Ende ist erst einmal nicht in Sicht: Auch für heute warnen Meteorologen im ganzen Land vor schweren Gewittern.

Riesiger Hagel in Italien

Wie schlimm es werden kann, zeigt ein Blick nach Norditalien. In der Lombardei gab es am Donnerstag ein schweres Unwetter mit riesigen Hagelkörnern, jene waren bis zu sieben Zentimeter groß. Auch in den sozialen Medien wurden die Bilder diskutiert: „Ich habe das vor ein paar Jahren selbst miterlebt, danach sah es aus wie im Krieg“, erklärte eine Nutzerin.

😲 Unglaubliche Bilder aus Genivolta in der Lombardei: Gestern Nachmittag und Abend fielen dort Hagelkörner mit bis zu 7 cm Durchmesser vom Himmel. 🎾



📷: Leila Bassi#Hagel #Unwetter #Italien #Extremwetter pic.twitter.com/ofu58NmAXu — wetteronline.de (@WetterOnline) May 29, 2026

Hagelnetz hält tonnenschwerer Last stand

Ein Foto aus der betroffenen Region sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit im Internet. Es zeigt ein Hagelnetz über einem Feld, das komplett mit den weißen Eiskugeln gefüllt ist. Das Netz sah aus wie ein überlaufender Korb voller Golfbälle. Trotz des enormen Gewichts ist das Material aber nicht gerissen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 13:00 Uhr aktualisiert