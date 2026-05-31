Raubversuch mit Waffen-Attrappe: Zwei Personen in Klagenfurt vor Gericht

Kommende Woche müssen sich zwei Personen vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten, nachdem es im abgelaufenen September zu einem Raubversuch kam. „Einem Jugendlichen und einem Erwachsenen wird in verschiedenen Täterschaftsformen unter anderem das Verbrechen des versuchten Raubes zur Last gelegt, indem sie nach dem Diebstahl eines Nachbaues einer Faustfauerwaffe dem Opfer am 14. September 2025 durch Verwendung dieser Waffe ein Fahrrad abgenötigt haben sollen“, erklärt das Landesgericht Klagenfurt. Die Verhandlung findet bereits am Dienstag von 9:30 bis 12 Uhr statt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.