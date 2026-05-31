Schilegenden bitten zum Golf-Duell: Knappe Niederlage für Österreich

Rund 20 Businessteams aus Österreich und Slowenien trafen sich in der Nähe von Ljubljana zur ersten „Alpe Adria Golf Challenge“. Das Länderduell fiel denkbar knapp aus.

Von der Schipiste auf den Golfplatz: Die Schilegenden Franz Klammer und Bojan Križaj haben erstmals zur „Alpe Adria Golf Challenge“ geladen. Beim neuen Länderduell zwischen Österreich und Slowenien, das vom 28. bis 30. Mai über die Bühne ging, setzte sich das Gastgeberland knapp durch. Austragungsort der Premiere war der Golfclub Cubo Golf bei Ljubljana. Dort trafen sich von Donnerstag bis Samstag rund 20 Businessteams aus beiden Ländern. Neben dem sportlichen Wettkampf standen auch Netzwerken und der grenzüberschreitende Austausch im Mittelpunkt.

Slowenien gewinnt mit 11:9

Das eigentliche Highlight folgte am Freitag. Nach dem Vorbild des „Ryder Cups“ traten gemischte Flights aus österreichischen und slowenischen Spielern gegeneinander an. Am Ende entschied das Team von Bojan Križaj das Duell mit 11:9 Punkten für sich. Für Österreich gab es dennoch Grund zum Jubeln. Die Bruttowertung gewann die Kärntner Golf-Proette Johanna Ebner. In der Teamwertung setzte sich Rubner Holzbau durch.

Viele Kärntner dabei

Unter den österreichischen Teilnehmern fanden sich zahlreiche bekannte Namen aus Kärnten. Neben Franz Klammer waren unter anderem Ex-Skirennläufer Christian Mayer, Vertreter von Bad Kleinkirchheim, Hirter Bier, Rubner Holzbau sowie Unternehmer und Sportfunktionäre aus Kärnten mit dabei. Nach dem erfolgreichen Auftakt steht bereits fest, dass die Alpe Adria Golf Challenge 2027 fortgesetzt wird. Austragungsort wird dann der Golfclub Bad Kleinkirchheim sein. Dort will das österreichische Team den Pokal zurückholen.